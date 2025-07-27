Суперкомп’ютер Nexus проводитиме обчислення швидше, ніж всі 8 млрд людей разом узятих — Finance.ua
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Суперкомп’ютер Nexus проводитиме обчислення швидше, ніж всі 8 млрд людей разом узятих

Технології&Авто
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Суперкомп’ютер Nexus проводитиме обчислення швидше, ніж всі 8 млрд людей разом узятих
Суперкомп’ютер Nexus проводитиме обчислення швидше, ніж всі 8 млрд людей разом узятих
У США з’явиться один із найпотужніших у світі суперкомп’ютерів — Nexus, розроблений спеціально для підтримки досліджень із використанням штучного інтелекту.
Проєкт реалізує Технологічний інститут Джорджії спільно з іншими партнерами за підтримки Національного наукового фонду, який виділив 20 мільйонів доларів на його створення. Введення в експлуатацію очікується навесні 2026 року.

Що відомо про суперкомп’ютер

Nexus забезпечуватиме продуктивність понад 400 квадрильйонів операцій за секунду — це більше, ніж можуть виконати 8 мільярдів людей разом.
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Його об’єм оперативної пам’яті становитиме 330 терабайтів, а флеш-сховище — 10 петабайтів, що еквівалентно 10 мільярдам пачок паперу.
Якби ці пачки скласти в одну колону, вона простяглася б на 500 тисяч кілометрів — до Місяця й назад на третину шляху.
Система створена з акцентом на доступність: до неї зможуть підключитися дослідники з усього США через конкурсну процедуру NSF.
Nexus матиме зручні інтерфейси, що дозволять працювати з передовими інструментами ІІ навіть тим науковцям, які не мають глибоких технічних знань.
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Унікальність Nexus полягає в поєднанні надпотужних обчислювальних можливостей із підтримкою постійних наукових сервісів. Це дозволить значно скоротити час від гіпотези до відкриття.
Суперкомп’ютер стане в пригоді у сфері розробки ліків, чистої енергетики, моделювання клімату та робототехніки.
Ініціатори проєкту підкреслюють, що Nexus сприятиме «демократизації науки» — потужні ресурси стануть доступними не лише великим лабораторіям, а й меншим університетам.
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Він також працюватиме у зв’язці з суперкомп’ютерними центрами в Іллінойсі, об’єднаними новою високошвидкісною мережею.
За словами дослідників, Nexus — не просто черговий технічний прорив, а справжній рушій наукової революції.
За матеріалами:
НВ
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