Apple демонструє найвищі темпи зростання на світовому ринку комп’ютерів — Finance.ua
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Apple демонструє найвищі темпи зростання на світовому ринку комп’ютерів

Технології&Авто
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Apple демонструє найвищі темпи зростання на світовому ринку комп’ютерів
Apple демонструє найвищі темпи зростання на світовому ринку комп’ютерів
У другому кварталі 2025 року глобальні постачання персональних комп’ютерів зросли на 6,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 68,4 млн одиниць.
Про це повідомляє «Межа».
Позитивна динаміка зафіксована в більшості регіонів, крім США, де на ринок негативно вплинули мита, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.
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Аналітики припускають, що американський ринок охолов частково через накопичення складських запасів на початку року, а також через зниження попиту на тлі очікувань нових торговельних обмежень.
Тим часом інші країни демонструють впевнений попит на ПК, зумовлений оновленням старих пристроїв і переходом користувачів на Windows 11. Лідером за обсягами постачань залишається Lenovo, яка реалізувала 17 млн комп’ютерів. Найбільший приріст показала Apple, яка збільшила постачання на 21,4% і досягла частки в 9,1% ринку. Компанія посіла третє місце, продавши 6,2 млн комп’ютерів.
За матеріалами:
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