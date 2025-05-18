Huawei випустить перший компʼютер з власною операційною системою — Finance.ua

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Huawei випустить перший компʼютер з власною операційною системою

Технології&Авто
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Huawei випустить перший компʼютер з власною операційною системою
Huawei випустить перший компʼютер з власною операційною системою
Американські санкції обмежили доступ Huawei до продуктів Microsoft, тож китайська компанія була змушена створювати власну альтернативу.
Про це пише South China Morning Post.
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Пізніше цього місяця компанія Huawei Technologies випустить свій перший персональний комп’ютер з використанням операційної системи HarmonyOS,
HarmonyOS вже працює на смартфонах і планшетах компанії. За даними Huawei, ПК-версію HarmonyOS розробляли понад 10 000 інженерів протягом п’яти років.
Приблизно 300 сторонніх програм вже розроблено для роботи як на ПК, так і на мобільних пристроях, таких як смартфони, з HarmonyOS. Ще близько 2000 знаходяться в розробці. Також розробляється близько 150 програм ексклюзивно для ПК.
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Huawei почала замінювати Android від Google на попередню версію HarmonyOS на смартфонах та інших мобільних пристроях у 2021 році, у відповідь на американські санкції.
Тепер санкції США позбавили китайську компанію можливості продовжити контракт з Microsoft на Windows, термін дії якого закінчився наприкінці березня.
За матеріалами:
НВ
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