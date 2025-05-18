Huawei випустить перший компʼютер з власною операційною системою — Finance.ua

Huawei випустить перший компʼютер з власною операційною системою 18.05.2025, 01:17 — Технології&Авто

Huawei випустить перший компʼютер з власною операційною системою

Американські санкції обмежили доступ Huawei до продуктів Microsoft, тож китайська компанія була змушена створювати власну альтернативу.

Про це пише South China Morning Post.

Пізніше цього місяця компанія Huawei Technologies випустить свій перший персональний комп’ютер з використанням операційної системи HarmonyOS,

HarmonyOS вже працює на смартфонах і планшетах компанії. За даними Huawei, ПК-версію HarmonyOS розробляли понад 10 000 інженерів протягом п’яти років.

Приблизно 300 сторонніх програм вже розроблено для роботи як на ПК, так і на мобільних пристроях, таких як смартфони, з HarmonyOS. Ще близько 2000 знаходяться в розробці. Також розробляється близько 150 програм ексклюзивно для ПК.

Huawei почала замінювати Android від Google на попередню версію HarmonyOS на смартфонах та інших мобільних пристроях у 2021 році, у відповідь на американські санкції.

Тепер санкції США позбавили китайську компанію можливості продовжити контракт з Microsoft на Windows, термін дії якого закінчився наприкінці березня.

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