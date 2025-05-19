Китай почав збирати свій суперкомп’ютер у космосі — Finance.ua

Китай почав збирати свій суперкомп’ютер у космосі Сьогодні 23:18 — Технології&Авто

Китай почав збирати свій суперкомп’ютер у космосі

14 травня 2025 року з космодрому Цзюцюань було успішно запущено 12 супутників за допомогою ракети Long March 2D. Ці супутники стали першими в рамках проєкту «Three-Body Computing Constellation», який реалізується компанією ADA Space у співпраці з лабораторією Zhejiang Lab. Метою проєкту є створення орбітального суперкомп’ютера, здатного обробляти дані безпосередньо в космосі, зменшуючи залежність від наземних центрів обробки даних.

За інформацією Space News , кожен із запущених супутників оснащений штучним інтелектом з 8 мільярдами параметрів та має обчислювальну потужність 744 тераоперацій на секунду (TOPS).

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Загальна потужність цієї групи становить 5 петаоперацій на секунду (POPS). Супутники мають лазерний зв’язок зі швидкістю до 100 Гбіт/с та спільне сховище обсягом 30 ТБ. Це дозволяє їм обробляти великі обсяги даних без необхідності передачі на Землю.

Один із супутників оснащений поляриметром рентгенівського випромінювання, розробленим Університетом Гуансі та Національною астрономічною обсерваторією Китаю. Цей прилад дозволяє виявляти та класифікувати короткочасні космічні явища, такі як гамма-сплески, та надсилати сигнали для подальших спостережень іншими місіями.

Крім того, супутники здатні створювати 3D цифрові двійники, що можуть бути використані в науці, туризмі та реагуванні на надзвичайні ситуації.

Розміщення обчислювальних потужностей у космосі дозволяє зменшити затримки в передачі даних та знизити енергоспоживання завдяки використанню сонячної енергії та ефективному відведенню тепла в космосі.

Це також сприяє зменшенню вуглецевого сліду порівняно з традиційними наземними дата-центрами. Експерти вважають, що орбітальні дата-центри можуть стати новим глобальним трендом у сфері обчислень.

Проєкт «Three-Body Computing Constellation» є частиною ширшої ініціативи «Star-Compute Program», яка передбачає створення мережі з 2800 супутників. Це дозволить досягти обчислювальної потужності в 1000 POPS, що значно перевищує можливості сучасних наземних суперкомп’ютерів. Китай планує використовувати цю мережу для наукових, комерційних та стратегічних цілей, включаючи розвиток штучного інтелекту та обробку великих обсягів даних у реальному часі.

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