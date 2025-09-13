Презентовано новий бюджетник Renault Clio 2026 (фото)
Новий бюджетник Renault Clio 2026 модельного року розсекретили офіційно. Автомобіль здивував своїм дизайном — він не схожий ні на попередника, ні на будь-яку іншу модель Renault.
Деталі стали відомі Motor1.
У дизайні відбулися кардинальні зміни. З’явилися великі елементи геометричних форм, вузька світлотехніка і сміливі ламані лінії. Виглядає дуже свіжо.
Новий Renault Clio 6 покоління трохи збільшився в розмірах. Тепер довжина кузова становить 4116 мм при колісній базі 2591 мм. Це дало змогу облаштувати більш просторий салон. Об’єм багажника Renault Clio — 391 л.
Звісно, сподіватися на те, що до 2026 року у європейського автомобіля залишаться виключно бензинові модифікації, не доводиться.
Новий Renault Clio 6 покоління в топовому виконанні пропонуватимуть із гібридною силовою установкою потужністю 160 к.с.
Витрата пального Renault Clio E-Tech 2026 року заявлена на рівні 3,9 л/100 км. Базовий хетчбек отримав 1,2-літровий бензиновий двигун на 115 сил.
Дизельні варіанти більше не пропонуються. Але з’явився новий 120-сильний Renault Clio Eco-G на зрідженому вуглеводневому газі.
