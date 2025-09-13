0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Презентовано новий бюджетник Renault Clio 2026 (фото)

Технології&Авто
1
Презентовано новий бюджетник Renault Clio 2026 (фото)
Презентовано новий бюджетник Renault Clio 2026 (фото)
Новий бюджетник Renault Clio 2026 модельного року розсекретили офіційно. Автомобіль здивував своїм дизайном — він не схожий ні на попередника, ні на будь-яку іншу модель Renault.
Деталі стали відомі Motor1.
Читайте також
У дизайні відбулися кардинальні зміни. З’явилися великі елементи геометричних форм, вузька світлотехніка і сміливі ламані лінії. Виглядає дуже свіжо.
Новий Renault Clio 6 покоління трохи збільшився в розмірах. Тепер довжина кузова становить 4116 мм при колісній базі 2591 мм. Це дало змогу облаштувати більш просторий салон. Об’єм багажника Renault Clio — 391 л.
Презентовано новий бюджетник Renault Clio 2026 (фото)
Звісно, сподіватися на те, що до 2026 року у європейського автомобіля залишаться виключно бензинові модифікації, не доводиться.
Новий Renault Clio 6 покоління в топовому виконанні пропонуватимуть із гібридною силовою установкою потужністю 160 к.с.
Читайте також
Витрата пального Renault Clio E-Tech 2026 року заявлена на рівні 3,9 л/100 км. Базовий хетчбек отримав 1,2-літровий бензиновий двигун на 115 сил.
Дизельні варіанти більше не пропонуються. Але з’явився новий 120-сильний Renault Clio Eco-G на зрідженому вуглеводневому газі.
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems