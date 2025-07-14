Renault представила новий кросовер Boreal — Finance.ua

Renault представила новий кросовер Boreal 14.07.2025, 00:10 — Технології&Авто

Renault представила новий кросовер Boreal

Офіційно представлено абсолютно новий Renault Boreal — повнорозмірний кросовер, створений для ринків Латинської Америки, Туреччини, Близького сходу та Середземномор’я. Виробництво позашляховика буде налагоджено на заводі у Куритибі в Бразилії вже цього року, а з 2026 — на заводі у Бурсі, що в Туреччині. Бразильське підприємство постачатиме автівки для 17 країн Латинської Америки, а турецьке — для 54 інших. Загалом Renault Boreal буде доступний більш ніж у 70 країнах світу.

Новинка має самобутній дизайн, що відрізняє її від усіх інших моделей французького автовиробника. Renault каже, що дизайн Renault Boreal відображає чітке стилістичне бачення статусного сімейного автомобіля з впізнаваними скульптурними лініями кузова.

Дійсно, позашляховик отримав нову мову дизайну Renault й зовсім не схожий на автівку, на якій він заснований — Dacia Duster. Передня частина виконана в колір кузова й плавно поєднується з кутастими фарами з додатковими світлодіодними модулями знизу. Профіль має широкі крила з захисними пластинами, що приховують 19-дюймові колісні диски з унікальним малюнком.

Довжина кросовера становить 4,56 м, ширина — 1,84, висота — 1,65 м, а колісна база — 2,7 метра. Концепція інтер’єру Boreal подібна до Renault 5 E-Tech та Renault 4 E-Tech й має мультимедійну систему OpenR з 10-дюймовою цифровою панеллю приладів та центральним екраном з такою ж діагоналлю. Система має вбудовані сервіси Google та підтримує бездротові оновлення й додаток MyRenault, що дозволяє власникам дистанційно взаємодіяти з автомобілем.

Список оснащення також включає панель для безпровідної зарядки гаджетів, контурну підсвітку, центральну консоль з охолодженням та двозонний клімат-контроль. Залежно від регіону сидіння будуть оббиті тканиною синього кольору для Латинської Америки, або темно-сірого з контрастною строчкою для Туреччини. Об’єм багажника становить 586 літрів, але його можна збільшити до 1770 літрів, склавши спинки сидінь.

Крім того, Boreal отримав аудіосистему Harman Kardon та захопливий звуковий досвід, розроблений Жаном-Мішелем Жарром. Стандартний пакет систем допомоги включає 24 передові функції безпеки, зокрема, попередження про виїзд зі смуги руху, утримання в смузі, системи екстреного гальмування тощо. Для ще більшого комфорту водія кросовер має активні системи допомоги під час руху 2-го рівня.

У Латинській Америці новий Renault Boreal буде доступний лише з двигуном 1.3 TCe з турбонаддувом на 156 к.с. й 270 Нм крутного моменту в парі з шестиступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням EDC. Водночас турецька версія матиме потужність всього 138 к.с. й 240 Нм. Цей агрегат забезпечує розгін до першої сотні за 9,3 секунди. Компанія Renault зазначила, що згодом лінійку двигунів буде розширено.

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