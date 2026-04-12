Mercedes-Benz відкликає електричні позашляховики G-Class 2025 року Сьогодні 03:06 — Технології&Авто

Mercedes-Benz оголосила про відкликання електричних позашляховиків

Компанія Mercedes-Benz оголосила про відкликання всіх позашляховиків G580 у США з технологією EQ 2025-го модельного року через потенційну небезпеку від’єднання коліс під час руху.

Про це пише Engadget з посиланням на InsideEV.

Причини відкликання

За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), нинішні болти кріплення коліс можуть «дозволити колесу ослабнути або від’єднатися від автомобіля». Під відкликання потрапляє 3 734 транспортні засоби.

Читайте також Mercedes відкличе A-Class через дефект дверного механізму

У звіті зазначено, що болти «не були адаптовані до збільшеної маси авто та вищих крутних навантажень, характерних для електричної версії моделі».

Згідно з даними NHTSA, Mercedes-Benz використала ті самі колісні вузли та болти кріплення, що й у інших автомобілях класу G, однак аналіз компанії, проведений з вересня 2024 по січень 2025 року, підтвердив ризик їх ослаблення під час багаторазових поїздок по нерівній місцевості та заміни коліс.

Хоча ймовірність проблеми у звичайних умовах експлуатації визнана низькою, виробник вирішив не виключати можливість небезпеки.

Американські власники електричних G580 2025 року, вартість яких стартувала приблизно від $160 тисяч, повинні звернутися до авторизованих дилерів Mercedes-Benz, де болти буде замінено безкоштовно. Повідомлення про це їм почнуть надсилати наприкінці травня.

Читайте також Ford відкликає майже 255 тис. позашляховиків

Це не перший випадок відкликання електромобілів компанії. У 2021 році Mercedes-Benz вже відкликав кілька сотень седанів EQS та S-Class через можливість відтворення відео на панелі приладів під час руху автомобіля.





Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.