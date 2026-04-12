Як отримати міжнародне посвідчення водія
Українці, які планують поїздки за кордон і хочуть керувати автомобілем, повинні заздалегідь оформити міжнародне водійське посвідчення. Цей документ не є окремим — він діє лише разом із національним посвідченням. Отримати міжнародне посвідчення можна у будь-якому сервісному центрі МВС за особистим зверненням.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.
Скільки діє документ та як його отримати
Міжнародне посвідчення водія видається у формі паперової книжечки. Воно дозволяє керувати транспортом більш ніж у 100 країнах світу.
Документ оформлюється на три роки, але не довше терміну дії національного посвідчення водія.
Щоб отримати документ, потрібно звернутися до сервісного центру МВС. Термін оформлення — до 5 робочих днів.
Перед візитом необхідно здійснити запис на сайті через Е-Запис або мобільний застосунок «Е-запис» на 21 день вперед.
Також можна скористатися терміналом безпосередньо у сервісному центрі та отримати послугу в день звернення.
Які документи знадобляться до оформлення:
- оригінал національного посвідчення водія;
- паспорт або ID-картка з витягом про зареєстроване місце проживання (можна надати в електронній формі через «Дію»);
- закордонний паспорт;
- довідка про зареєстроване місце проживання або довідка ВПО;
- фотокартка розміром 3,5×4,5 см на матовому кольоровому папері;
- квитанція про оплату послуги.
Після оформлення заяви документи одразу повертають власнику.
Фахівці закликають: уважно перевіряйте зазначені дані у заяві, адже у разі помилки посвідчення доведеться оформлювати повторно.
