Найпопулярніші легкові авто серед приватних і корпоративних покупців
У березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.
Про це свідчать дані «Укравтопрому».
У порівнянні з березнем 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 12%, а у корпоративному на 26%.
Які авто обирають приватні покупці:
- Toyota RAV4 — 374 авто;
- Hyundai Tucson — 195 авто;
- Renault Duster — 125 авто;
- Volkswagen Touareg — 116 авто;
- Mazda CX5 — 114 авто.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster — 282 авто;
- Volkswagen Touareg — 88 авто;
- Renault Taliant — 81 авто;
- Skoda Octavia — 80 авто;
- Toyota RAV-4 — 79 авто.
