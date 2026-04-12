0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Найпопулярніші легкові авто серед приватних і корпоративних покупців

Технології&Авто
23
Які авто купують українці, Фото: freepik
У березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.
Про це свідчать дані «Укравтопрому».
У порівнянні з березнем 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 12%, а у корпоративному на 26%.
Які авто обирають приватні покупці:
  • Toyota RAV4 — 374 авто;
  • Hyundai Tucson — 195 авто;
  • Renault Duster — 125 авто;
  • Volkswagen Touareg — 116 авто;
  • Mazda CX5 — 114 авто.
Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
  • Renault Duster — 282 авто;
  • Volkswagen Touareg — 88 авто;
  • Renault Taliant — 81 авто;
  • Skoda Octavia — 80 авто;
  • Toyota RAV-4 — 79 авто.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниУкравтопром
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems