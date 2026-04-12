Найпопулярніші легкові авто серед приватних і корпоративних покупців

У березні український автопарк поповнили близько 5,9 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 64% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а 36% придбали юрособи.

Про це свідчать дані «Укравтопрому».

У порівнянні з березнем 2025р. продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 12%, а у корпоративному на 26%.

Які авто обирають приватні покупці:

Toyota RAV4 — 374 авто;

Hyundai Tucson — 195 авто;

Renault Duster — 125 авто;

Volkswagen Touareg — 116 авто;

Mazda CX5 — 114 авто.

Водночас у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster — 282 авто;

Volkswagen Touareg — 88 авто;

Renault Taliant — 81 авто;

Skoda Octavia — 80 авто;

Toyota RAV-4 — 79 авто.

