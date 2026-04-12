Volkswagen готує повністю електричний Touareg

Volkswagen готує новий Touareg без бензину і дизеля

Volkswagen офіційно підтвердила, що Touareg отримає наступника, але нове покоління буде кардинально іншим. Модель, яка понад 25 років залишалася одним із флагманських SUV бренду, у майбутньому стане повністю електричною.

Про це пише motor.es.

За словами представників компанії, новинка збереже формат великого кросовера, однак повністю відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння. Не виключено, що модель навіть отримає нову назву, наприклад ID. Touareg.

У Volkswagen підкреслюють, що цей автомобіль орієнтований на покупців, які хочуть просторий і якісний преміальний SUV, але не прагнуть асоціюватися з більш пафосними брендами, такими як Porsche.

Volkswagen готує новий Touareg без бензину і дизеля

Саме тому майбутній Touareg описують як авто для заможних клієнтів, яким важливі дизайн, комфорт і стриманість, а не демонстративний статус.

Очікується, що електричний наступник Touareg з’явиться після дебюту ID. Golf, тобто не раніше 2029 року. Модель може зайняти проміжне місце між масовим і преміальним сегментами.

Ampercar

