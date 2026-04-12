Volkswagen готує повністю електричний Touareg

0 800 307 555
укр
Технології&Авто
26
Volkswagen готує новий Touareg без бензину і дизеля
Volkswagen офіційно підтвердила, що Touareg отримає наступника, але нове покоління буде кардинально іншим. Модель, яка понад 25 років залишалася одним із флагманських SUV бренду, у майбутньому стане повністю електричною.
Про це пише motor.es.
За словами представників компанії, новинка збереже формат великого кросовера, однак повністю відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння. Не виключено, що модель навіть отримає нову назву, наприклад ID. Touareg.
У Volkswagen підкреслюють, що цей автомобіль орієнтований на покупців, які хочуть просторий і якісний преміальний SUV, але не прагнуть асоціюватися з більш пафосними брендами, такими як Porsche.
Саме тому майбутній Touareg описують як авто для заможних клієнтів, яким важливі дизайн, комфорт і стриманість, а не демонстративний статус.
Очікується, що електричний наступник Touareg з’явиться після дебюту ID. Golf, тобто не раніше 2029 року. Модель може зайняти проміжне місце між масовим і преміальним сегментами.
За матеріалами:
Ampercar
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems