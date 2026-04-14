Які гібридні автомобілі купують в Україні
У березні 2026 року автопарк України поповнився більш ніж 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Це на 42% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це свідчать дані Укравтопрому.
Частка нових автомобілів у цьому сегменті становила 56%, що дещо менше, ніж у березні минулого року (60%). Водночас інтерес до гібридних моделей загалом продовжує зростати.
Які моделі обирали українці
Серед нових гібридних авто:
- найпопулярнішою моделлю залишається Toyota RAV-4 — у березні було зареєстровано 442 такі автомобілі;
- друге місце посів Nissan Qashqai з результатом 149 авто;
- третє — Toyota Yaris Cross (76 одиниць).
У сегменті імпортованих гібридів із пробігом лідером став Ford Escape (89 авто). Також до трійки найпопулярніших увійшли Ford Fusion US (88 одиниць) та Kia Niro (75 авто).
Раніше ми повідомляли, що стрімке подорожчання пального на тлі війни у Перській затоці змушує водіїв шукати ефективні альтернативи. Аналітики Consumer Reports склали рейтинг гібридних авто з мінімальною витратою палива.
Поділитися новиною
Також за темою
Електрокар чи автомобіль з ГБО: що вигідніше
У Каліфорнії відкрили хаб із 40 зарядками для електромобілів та сонячними панелями
Чому автовиробники радять міняти моторну оливу рідше
Microsoft видаляє гарячі клавіші Copilot у Windows 11
Kia почне використовувати гуманоїдних роботів Boston Dynamics на виробництві
Показали рендери рестайлінгу Renault Kangoo