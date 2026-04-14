Які гібридні автомобілі купують в Україні

Toyota RAV-4 у трійці найпопулярніших гібридів України

У березні 2026 року автопарк України поповнився більш ніж 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Це на 42% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це свідчать дані Укравтопрому.

Частка нових автомобілів у цьому сегменті становила 56%, що дещо менше, ніж у березні минулого року (60%). Водночас інтерес до гібридних моделей загалом продовжує зростати.

Які моделі обирали українці

Серед нових гібридних авто:

найпопулярнішою моделлю залишається Toyota RAV-4 — у березні було зареєстровано 442 такі автомобілі;

друге місце посів Nissan Qashqai з результатом 149 авто;

третє — Toyota Yaris Cross (76 одиниць).

У сегменті імпортованих гібридів із пробігом лідером став Ford Escape (89 авто). Також до трійки найпопулярніших увійшли Ford Fusion US (88 одиниць) та Kia Niro (75 авто).

