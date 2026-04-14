0 800 307 555
укр
0 800 307 555
У Gemini з’явилися «живі» візуалізації прямо в чаті

Технології&Авто
71
Google запустила нову функцію для свого AI-інструмента Gemini
Google запустила нову функцію для свого AI-інструмента Gemini
Google розширює можливості свого AI-сервісу Gemini, додаючи інтерактивні візуалізації. Тепер замість статичних зображень користувачі можуть отримувати динамічні моделі, які допомагають краще зрозуміти різні процеси та явища.
Про це пише Cnet.
Компанія Google запустила нову функцію для свого AI-інструмента Gemini, яка дозволяє створювати інтерактивні зображення безпосередньо в чаті. Раніше сервіс уже вмів генерувати картинки завдяки моделі Nano Banana, але тепер користувачі можуть отримувати значно більш інформативні візуалізації.

Що змінюють інтерактивні візуалізації в Gemini

Нова функція активується, коли звичайного зображення недостатньо для пояснення. У таких випадках Gemini пропонує кнопку «show me the visualization», після натискання якої створюється інтерактивна модель. Для цього достатньо сформулювати запит на кшталт «покажи» або «допоможи візуалізувати».
На практиці такі візуалізації виглядають як міні-симуляції. Наприклад, при запиті про орбіту Місяця можна отримати модель із повзунком, що змінює швидкість руху, а також інші налаштування для перегляду. Аналогічно працює і з технічними темами — у випадку з автомобільним двигуном можна запускати або зупиняти анімацію, а також вручну переглядати кожен етап роботи механізму.
Як пише Mindstudio, схожу функцію раніше представила компанія Anthropic для свого AI-помічника Claude. Втім, між рішеннями є різниця: у Gemini наразі немає можливості зберігати створені візуалізації, тоді як у Claude така опція вже доступна.
Нова функція поступово стає доступною користувачам по всьому світу. Водночас вона має обмеження: інтерактивні візуалізації працюють лише з Pro-моделлю Gemini і поки що недоступні для акаунтів Education та Workspace.
У Google наразі не прокоментували деталі розвитку цієї функції, тому залишається відкритим питання, як саме вона еволюціонуватиме в майбутньому.
За матеріалами:
Телеканал 24
GoogleШІТехнології
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems