Motorola випустила найдешевший у світі смартфон з батареєю 7000 мАг (фото)

Компанія Motorola випустила новий бюджетний «монстр автономності» G06 Power. Смартфон цікавий поєднанням просунутої начинки та адекватного цінника.

Про це пише Android Poliece.

Головною особливістю новинки став по-справжньому масивний акумулятор 7000 мАг.

Motorola заявляє, що його вистачить на два з половиною дні роботи. Ба більше, батарея повинна зберігати 80% свого початкового об’єму після 1000 циклів зарядки.

Характеристики Moto G06 Power

Дисплей: 6,88″, IPS, 1640×720 пікселів, 120 Гц, яскравість до 600 ніт

Процесор: MediaTek Helio G81 Extreme, Mali-G52 MC2

MediaTek Helio G81 Extreme, Mali-G52 MC2 Пам’ять: 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої, яку можна розширити за допомогою карт microSD до 1 ТБ.

8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої, яку можна розширити за допомогою карт microSD до 1 ТБ. Камери: основна камера 50 Мп з діафрагмою f/1.8, світлодіодний спалах, 8-мегапіксельна фронтальна камера з діафрагмою f/2.0

основна камера 50 Мп з діафрагмою f/1.8, світлодіодний спалах, 8-мегапіксельна фронтальна камера з діафрагмою f/2.0 ОС: Android 15.

Також телефон має клас захисту IP64 від пилу і бризок, оснащений сканером відбитків на бічній панелі, модулем NFC, Bluetooth 6, дводіапазонним Wi-Fi та стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos.

Варіанти забарвлення смартфонів виконані у співпраці з PANTONE. У Європі Moto G06 Power оцінили в 130 євро (~6200 грн), що робить його найдоступнішим смартфоном з таким АКБ.

УНІАН За матеріалами:

