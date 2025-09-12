Користувачам Starlink доведеться платити $5 на місяць за режим очікування Сьогодні 22:18 — Технології&Авто

Компанія SpaceX відмовилась від безоплатної можливості призупиняти роботу інтернет-сервісу Starlink. Компанія запровадила платний тариф Standby Mode, що коштує приблизно $5 на місяць і дозволяє користувачам отримувати доступ до мінімального з’єднання зі швидкістю до 500 кбіт/с.

Як повідомляє NV Бізнес, попередні безкоштовні «паузи» тепер автоматично будуть переведені в режим очікування, якщо клієнти погодяться на зміни. Ті, хто не активує новий тариф до 13 вересня, отримають повне скасування підписки без додаткових зборів.

Standby Mode доступний для абонентів планів Roam, Priority і Residential. За $5 на місяць клієнти можуть зберігати роботу обладнання на базовому рівні — цього вистачить для дзвінків, повідомлень, навігації чи оновлень програмного забезпечення. Водночас користувачі, що поставлять обслуговування «на паузу» більш ніж на рік, можуть зіткнутися з вимогою перейти на дорожчий план чи сплатити додатковий збір.

Бізнес-клієнти та корпоративні акаунти взагалі не мають опції призупиняти послугу. Власникам домашніх підписок варто врахувати, що платна «пауза» не резервує місце в мережі. Якщо у регіоні бракуватиме потужностей, відновити той самий тариф може бути неможливо.

Нововведення викликало хвилю критики. Раніше власники мобільних комплектів Starlink використовували безкоштовну «паузу», щоб не платити за місяці простою, наприклад, коли обладнання зберігали в гаражі або використовували лише під час поїздок. Тепер їм доведеться сплачувати щонайменше $60 на рік навіть за неактивний термінал. У соцмережах користувачі назвали рішення SpaceX «прихованим підвищенням тарифів».

Для ринку України зміни можуть виявитися критичними: у регіонах із високим попитом відновлення після скасування підписки може бути неможливим через перевантаження мережі. Тому користувачі фактично опиняються перед вибором — або сплачувати за Standby Mode, або ризикувати втратою доступу до свого тарифу.

