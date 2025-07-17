SpaceX анонсувала супутники Starlink третього покоління: у 10 разів швидші за попередні — Finance.ua

SpaceX анонсувала супутники Starlink третього покоління: у 10 разів швидші за попередні
Американська компанія SpaceX планує розпочати запуск супутників Starlink третього покоління в першій половині 2026 року.
Про це йдеться в оновленні, опублікованому компанією.
Як зазначають у SpaceX, нові супутники забезпечать «на порядок більшу пропускну здатність» порівняно із супутниками другого покоління, які наразі активно розгортаються. Такий стрибок стане можливим завдяки вдосконаленню апаратного забезпечення, обчислювальних потужностей і мережевих технологій.
Що таке Starlink V3, і чим вони відрізняються
- Кожен супутник Gen 3 матиме можливість передавати понад 1000 Гбіт/с завантаження та понад 200 Гбіт/с відвантаження даних користувачам на Землі.
- Це більш ніж у 10 разів перевищує поточні показники завантаження і у 24 рази — відвантаження супутників другого покоління, запуск яких стартував на початку 2023 року.
- За даними SpaceX, кожен запуск цих нових супутників на борту ракети Starship додаватиме мережі Starlink близько 60 Тбіт/с пропускної здатності — це у понад 20 разів більше за типовий запуск сьогодні.
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- Окрім цього, супутники працюватимуть на нижчій орбіті, що дозволить зменшити затримку сигналу, та матимуть модеми нового покоління, технології спрямованого формування променя, комутації та потужні бортові комп’ютери.
- Це дозволить задовольняти зростаючий попит, підтримувати розгортання 5G та забезпечувати критичну інфраструктуру зв’язку під час стихійних лих.
За останніми даними, кількість активних користувачів Starlink у США перевищила 2 млн, а у Канаді сервіс вже налічує понад 500 тисяч користувачів.
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