SpaceX анонсувала супутники Starlink третього покоління: у 10 разів швидші за попередні — Finance.ua

SpaceX анонсувала супутники Starlink третього покоління: у 10 разів швидші за попередні Сьогодні 05:51 — Технології&Авто

SpaceX анонсувала супутники Starlink третього покоління: у 10 разів швидші за попередні

Американська компанія SpaceX планує розпочати запуск супутників Starlink третього покоління в першій половині 2026 року.

Про це йдеться в оновленні, опублікованому компанією.

Як зазначають у SpaceX, нові супутники забезпечать «на порядок більшу пропускну здатність» порівняно із супутниками другого покоління, які наразі активно розгортаються. Такий стрибок стане можливим завдяки вдосконаленню апаратного забезпечення, обчислювальних потужностей і мережевих технологій.

Що таке Starlink V3, і чим вони відрізняються

Кожен супутник Gen 3 матиме можливість передавати понад 1000 Гбіт/с завантаження та понад 200 Гбіт/с відвантаження даних користувачам на Землі.

Це більш ніж у 10 разів перевищує поточні показники завантаження і у 24 рази — відвантаження супутників другого покоління, запуск яких стартував на початку 2023 року.

За даними SpaceX, кожен запуск цих нових супутників на борту ракети Starship додаватиме мережі Starlink близько 60 Тбіт/с пропускної здатності — це у понад 20 разів більше за типовий запуск сьогодні.

Окрім цього, супутники працюватимуть на нижчій орбіті, що дозволить зменшити затримку сигналу, та матимуть модеми нового покоління, технології спрямованого формування променя, комутації та потужні бортові комп’ютери.

Це дозволить задовольняти зростаючий попит, підтримувати розгортання 5G та забезпечувати критичну інфраструктуру зв’язку під час стихійних лих.

За останніми даними, кількість активних користувачів Starlink у США перевищила 2 млн, а у Канаді сервіс вже налічує понад 500 тисяч користувачів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.