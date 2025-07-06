Starlink інвестує понад $110 мільйонів у африканську інфраструктуру, зокрема проєкти у ПАР — Finance.ua
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Starlink інвестує понад $110 мільйонів у африканську інфраструктуру, зокрема проєкти у ПАР

Технології&Авто
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Starlink інвестує понад $110 мільйонів у африканську інфраструктуру, зокрема проєкти у ПАР
Starlink інвестує понад $110 мільйонів у африканську інфраструктуру, зокрема проєкти у ПАР
Starlink планує інвестувати близько 112,7 мільйона доларів США в інфраструктуру Південної Африки для підтримки 16 країн Південноафриканської спільноти розвитку.
Про це повідомляє повідомляє Business Day з посиланням на неназвані джерела, передає Вloomberg.
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«Starlink прагне укласти угоду з владою Південної Африки до саміту G20 у Йоганнесбурзі в листопаді, а рішення щодо ліцензії на експлуатацію зрештою залишатиметься за галузевим регулятором країни», — пише Вloomberg.
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Що до амбіцій розвитку проєктів у ПАР, народжений у Преторії Маск раніше заявляв, що хоче, щоб інтернет-послуги Starlink були доступні в найбільшій економіці Африки.
Технологічний мільярдер не відмовляється від будь-якої частки в компанії, у контексті дотримання правил щодо розширення прав чорношкірих. Останні наразі, за словами Маска, є «відверто расистськими».
За матеріалами:
УНН
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