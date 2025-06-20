Франція вкладе €717 млн у конкурента Starlink — Finance.ua

Франція вкладе €717 млн у конкурента Starlink Сьогодні 18:42 — Технології&Авто

Франція вкладе €717 млн у конкурента Starlink

Франція планує вкласти 717 мільйонів євро в компанію Eutelsat — одного з головних конкурентів Starlink, що належить Ілону Маску.

Про це повідомив міністр економіки Ерік Ломбар, передає Euractiv.

Ці інвестиції мають на меті посилити цифрову та промислову незалежність Франції та Європейського Союзу в умовах погіршення трансатлантичних відносин.

«Державна участь Франції у капіталі Eutelsat відображає чітке прагнення зробити супутниковий зв’язок стратегічним інструментом для розвитку цифрового та промислового суверенітету Франції та Європи», — наголосив Ломбар.

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Наразі Франція володіє 13,6% акцій Eutelsat, Велика Британія — 10,9%. Після оголошеної інвестиції державна частка Франції зросте до 30%, а британська знизиться приблизно до 8%.

Європейська комісія нещодавно дала «зелене світло» на придбання компанією SES (Люксембург) її конкурента Intelsat за 2,8 мільярда євро. Таким чином ЄС прагне дати ще одній європейській компанії шанс розвивати власну супутникову інфраструктуру на низькій навколоземній орбіті (LEO).

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