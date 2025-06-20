Франція вкладе €717 млн у конкурента Starlink — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Франція вкладе €717 млн у конкурента Starlink

Технології&Авто
32
Франція вкладе €717 млн у конкурента Starlink
Франція вкладе €717 млн у конкурента Starlink
Франція планує вкласти 717 мільйонів євро в компанію Eutelsat — одного з головних конкурентів Starlink, що належить Ілону Маску.
Про це повідомив міністр економіки Ерік Ломбар, передає Euractiv.
Ці інвестиції мають на меті посилити цифрову та промислову незалежність Франції та Європейського Союзу в умовах погіршення трансатлантичних відносин.
«Державна участь Франції у капіталі Eutelsat відображає чітке прагнення зробити супутниковий зв’язок стратегічним інструментом для розвитку цифрового та промислового суверенітету Франції та Європи», — наголосив Ломбар.
Читайте також
Наразі Франція володіє 13,6% акцій Eutelsat, Велика Британія — 10,9%. Після оголошеної інвестиції державна частка Франції зросте до 30%, а британська знизиться приблизно до 8%.
Європейська комісія нещодавно дала «зелене світло» на придбання компанією SES (Люксембург) її конкурента Intelsat за 2,8 мільярда євро. Таким чином ЄС прагне дати ще одній європейській компанії шанс розвивати власну супутникову інфраструктуру на низькій навколоземній орбіті (LEO).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems