Новий розмір ПДВ: у Раді назвали ключову умову підвищення — Finance.ua

Новий розмір ПДВ: у Раді назвали ключову умову підвищення Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

Новий розмір ПДВ: у Раді назвали ключову умову підвищення

У Комітеті Верховної Ради з питань бюджету назвали головну умову для ймовірного підвищення Податку на додану вартість (ПДВ). Відомо, коли саме Україна буде змушена піти на такий крок.

Про це заявила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа на засіданні парламенту.

Вона зазначила, що Податок на додану вартість в країні можуть переглянути у бік підвищення у разі зростання видатків в проєкті Державного бюджету-2025 до другого читання.

Представляючи бюджет, Підласа наголосила, що видатки проєкту держбюджету до другого читання не можуть бути істотно збільшені, адже Кабінет Міністрів обмежений умовами, які затверджені під час п’ятого перегляду програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

За її словами, у разі збільшення обсягу видатків Кабмін зітнеться «з вимогою МВФ щодо підвищення ПДВ».

Читайте також Народна депутатка розповіла, як підвищення податків вплине на підприємців та громадян

Раніше про можливість перегляду головного податку в країні заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він пояснив, що в разі непідтримання депутатами урядової законодавчої ініціативи про підвищення військового збору та деяких інших зборів, підвищення податків все одно відбудеться.

Підуть іншим шляхом, підвищивши податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість.

«Війна — це найбільший поглинач коштів, який є в державі. І тому логічно, що кошти повинні поповнюватися… Є філософія, яку запропонував уряд, — у багатьох місцях взяти по трішки, щоб продемонструвати необхідність надходження в бюджет абсолютно конкретної цифри. Існує інша модель — взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість, і підвищити його на певний відсоток», — йшлося в заяві Стефанчука.

Довідка Finance.ua:

17 вересня Верховна Рада схвалила проєкт змін до Податкового кодексу в першому читанні. За проголосував 241 депутат.

Законопроєктом передбачено:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1−2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання);

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.