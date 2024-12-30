Скільки українців донатять на ЗСУ — результати опитування Сьогодні 14:21 — Особисті фінанси

Скільки українців донатять на ЗСУ — результати опитування

Наприкінці року Rakuten Viber запитав українців, чи донатять вони на ЗСУ та знайомим, які служать. Респонденти також розповіли, звідки дізнаються про збори. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 30 тисяч користувачів.

Результати опитування показали, що 63% українців донатять на ЗСУ: 44% з них роблять це з кожної зарплатні. Водночас кожен четвертий респондент (27%) допомагає інакше. Лише 6% опитаних не бачать сенсу у донатах.

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На питання «Чи донатите ви на ЗСУ та знайомим, які служать?» відповіді розподілились наступним чином:

Так, регулярно з кожної зарплатні — 44% (46% наприкінці 2023 року);

Я допомагаю іншим чином — 27% (26% наприкінці 2023 року);

Нерегулярно, але після кожного обстрілу перетворюю злість на донати — 14% (стільки ж наприкінці 2023 року);

Не бачу сенсу в цьому — 6% (4% наприкінці 2023 року);

Звісно, кожного дня потроху — 5% (6% наприкінці 2023 року);

Я служу в ЗСУ — 4% (5% наприкінці 2023 року).

Viber також запитав українців, звідки вони дізнаються про збори. Більше ніж половина опитаних (53%) підтримують збори друзів і знайомих, дізнаються від них. Ще 13% користувачів дізнаються з новин.

Відповіді на запитання «Звідки ви найчастіше дізнаєтесь про збори?» розподілилися таким чином:

Підтримую збори друзів і знайомих, дізнаюся від них — 53%;

Дізнаюся з новин, через новинні канали, які підтримують збори — 13%;

Дізнаюся від блогерів і впливових осіб, за якими стежу — 11%;

Стежу за великими фондами, які цим займаються — 5%;

Дізнаюся іншим чином — 18%.

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