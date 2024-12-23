Як задонатити тисячу гривень допомоги від держави: покрокова інструкція — Finance.ua

Як задонатити тисячу гривень допомоги від держави: покрокова інструкція Сьогодні 10:45 — Особисті фінанси

Як задонатити тисячу гривень допомоги від держави: покрокова інструкція

Українці 11 грудня почали отримувати допомогу за програмою «Зимова єПідтримка». Багато хто вирішив отримати тисячу гривень від держави, тому що почув, що її можна переказати на потреби ЗСУ.

Видання Zaxid.net розповіло , як це зробити через застосунки різних банків і через «Укрпошту».

На благодійнйсть можна переказати частину суми. Під час транзакції можна обрати суму, яку хочете переказати — хоч 1 гривню, хоч 999, хоч всю тисячу. Таким чином, гроші «Зимової єПідтримки» можна розділити між різними благодійними фондами або ж частину витратити на інші платежі і покупки, а частину — задонатити.

Кому можна задонатити тисячу гривень від держави

Урядовці в розмовах про використання державної допомоги на благодійність часто згадували ініційований президентом фонд United24. Проте це не єдина можливість задонатити.

Переказати гроші можна будь-яким офіційно зареєстрованим благодійним фондам та організаціям. Важливо, що поповнити «банку» чи «конверт» або зробити переказ з картки на картку грошима «Зимової єПідтримки» не можна. Це має бути перерахунок на офіційний рахунок фонду.

Як задонатити тисячу гривень від держави через ПриватБанк

Якщо виплата прийшла на картку «Національний кешбек», відкриту в ПриватБанку , то переказати її на благодійність можна через застосунок Приват24. Для цього оберіть категорію «Добро», а далі категорію фонду, який хочете підтримати: «Допомога армії» або «Благодійність для українців». Введіть суму переказу і картку, з якої знімуться гроші, підтвердьте операцію.

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Також можна в меню «Сервіси» обрати категорію «Платежі», а в ній — «Допомога армії» або «Благодійність для українців». В обох категоріях представлені десятки благодійних фондів, зокрема добре відомі «Повернись живим» і Благодійний фонд Сергія Притули.

Як задонатити тисячу гривень від держави через monobank

Якщо ви отримали виплату на картку monobank , то відкрийте її в мобільному застосунку і оберіть в меню під карткою категорію «Витратити кешбек». Там з’являться всі доступні можливості, серед яких потрібно вибрати «Зробити благодійний внесок».

У категорії відкриються популярні збори і перелік із сотень благодійних фондів, що допомагають ЗСУ, дітям, тваринам, переселенцям тощо. Оберіть фонд, який хочете підтримати, в переліку або почніть вводити його назву в рядку пошуку.

Натисніть на назву фонду і вам відкриється перелік його актуальних зборів та інформація про фонд. Виберіть збір і натисніть кнопку «Задонатити». Введіть суму і підтвердьте транзакцію.

Як задонатити тисячу гривень від держави через інші банки

Шукайте в мобільному застосунку свого банку категорію Благодійність і там обирайте фонд, що хочете підтримати. Або ж можна звернутися за роз’ясненням у службу підтримки банку.

Як задонатити тисячу гривень від держави через «Укрпошту»

Якщо ви або ваші близькі належать до категорії людей, які отримують виплату через «Укрпошту», то зробити благодійний переказ можна у тому ж відділенні. Проте ідеться лише про відділення у містах. В селах, де не працює інтернет, це зробити неможливо.

Через «Укрпошту» можна задонатити також на її спільний з Київською школою економіки благодійний фонд, що підтримує і ЗСУ, і притулки для тварин.

Ще один неочевидний спосіб задонатити тисячу від держави

Якщо ви хочете поповнити «банку» чи «конверт» знайомих, у яких триває перевірений збір, чи переказати гроші напряму військовослужбовцю, якого підтримуєте, то з картки «Національний кешбек» це зробити неможливо.

Проте можна переказати власні гроші, наприклад, якими планувалося оплатити комунальні послуги. А оплатити комуналку вже можна з картки «Національний кешбек».

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