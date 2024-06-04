Донати на ЗСУ: в НБУ повідомили, скільки коштів надійшло за минулий місяць — Finance.ua

Донати на ЗСУ: в НБУ повідомили, скільки коштів надійшло за минулий місяць Сьогодні 11:44 — Казна та Політика

Донати на ЗСУ: в НБУ повідомили, скільки коштів надійшло за минулий місяць

Станом на 1 червня 2024 року залишок коштів на спецрахунку, який Національний банк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, становить понад 1,2 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло понад 656 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Усього з початку війни на спецрахунок надійшло понад 36,7 млрд грн в еквіваленті.

З яких країн найбільше донатять на ЗСУ

Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

З-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло майже 16,1 млрд грн в еквіваленті.

Куди Нацбанк перерахував кошти

Загалом з початку війни зі спецрахунку на потреби оборони Національний банк перерахував майже 35,7 млрд грн, у травні 2024 року — понад 170 млн грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України — понад 1 443 млн грн;

на потреби Національної поліції України — всього 1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України — понад 22 929 млн грн (23.05.2024 — 74,3 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби України — понад 1 000 млн грн;

на потреби Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України — понад 7 126 млн грн (01.05.2024 — 25,9 млн грн; 20.05.2024 — 29 млн грн; 27.05.2024 — 0, 82 млн грн; 30.05.2024 — 40 млн грн);

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій — понад 156,2 млн грн;

на потреби РНБО України — 40,5 млн грн;

на потреби Державної спеціальної служби транспорту — понад 233 млн грн;

на потреби Служби безпеки України — понад 548,2 млн грн;

на потреби військових частин — понад 552,9 млн грн.

Довідка Finance.ua:

раніше Rakuten Viber провела опитування, щоб дізнатись, як змінились донати українців на ЗСУ та знайомим, які служать, порівняно з початком 2023. Результати показали, що 46% українців роблять пожертви планово з кожної зарплатні — це на 9 відсоткових пунктів більше, ніж на початку року;

у Стратегічному командуванні ЗСУ повідомляли, що з початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія, українці задонатили на армію більш ніж 100 мільярдів гривень.

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