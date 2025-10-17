Які проблеми виділяє міжнародний бізнес в Україні Сьогодні 13:20

Які проблеми виділяє міжнародний бізнес в Україні

Україна має великий потенціал для іноземного бізнесу, але шлях інвесторів сюди часто виявляється непростим. Міжнародні компанії під час Київського міжнародного економічного форуму, що проходив 16 жовтня, відзначили низку проблем, які гальмують розвиток міжнародного бізнесу в Україні.

Генеральний директор «Філіп Морріс Україна» Максим Барабаш розповів про глобальну, європейську проблему. За його словами, Європа страждає через надмірну регуляцію, а Україна обирає для себе саме європейський вектор розвитку.

«З'явилася навіть приказка „The US innovates, China replicates, and the EU regulates“ (з англ. США — новатор, Китай — імітатор, а ЄС — регулятор). Насправді ми бачимо, що намагання європейських регуляторів усе взяти під свій контроль негативно впливає на конкуренцію й інновацію. Водночас якщо взяти приклад Італії, де є дуже плідна співпраця бізнесу і держави на всіх рівнях — це дає ефект економічного мультиплікатора й інвестиції для країни», — каже Барабаш.

Він зазначив, що в Україні теж спостерігається проблема надмірної регуляції, яка заважає бізнесу та інвестиціям.

Водночас генеральна директорка Glovo Марина Павлюк не погодилася з колегою. За її словами, навпаки, в Україні цієї регуляції немає, що створює операційні ризики і несе невизначеність для бізнесу.

«На четвертому році війни будь-який бізнес в Україні перестав сприймати це як виклик — це просто наша буденність, до якої ми адаптуємось», — зазначила Павлюк.

Співзасновник і генеральний директор Agroplus 2006 Томас Бруннер назвав головні проблеми, з якими зараз стикається бізнес і галузь зокрема. Перш за все, підприємець виділив проблему дефіциту кадрів. Також, за його словами, хотілось би бачити саме стратегії розвитку галузі ОПК.

«Ви кажете про регуляцію, а я б це назвав стандартом. І це важливо, бо Україна на якомусь етапі теж муситиме захищати свої ринки від Євросоюзу. Тому треба навчатися, але для цього потрібна візія і стратегія», — підсумував Бруннер.

Поради для іноземних інвесторів

На Форумі експерти також озвучили кілька порад для міжнародних інвесторів, які ще вагаються, чи варто вкладатись у бізнес в Україні.

«Я б сказав — інвестуйте в українські культурні проєкти. Це не потребує великих коштів, натомість ви краще познайомитесь та отримаєте дуже багато знань», — радить Бруннер.

«Ми завжди повторюємо один меседж своїм міжнародним колегам та інвесторам: попри виклики війни, якщо ви хочете зайти в Україну — це потрібно робити зараз. Тому що коли війна закінчиться, це буде дорожче і всі вже будуть тут», — зазначила представниця Glovo Павлюк.

Читайте також Гетманцев розповів, як залучити іноземних інвесторів в Україну

Її думку підтримав директор «Філіп Морріс Україна».

«Ми показуємо своїм прикладом і кажемо, що чекати не треба. Якщо втратите можливість зараз, то пізніше буде важче і дорожче. Тому інвестувати треба зараз — це має сенс і економічно для кожної компанії, і репутаційно», — радить Барабаш.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.