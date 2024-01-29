Зеленський: було б краще, якби соцдопомога ЄС для біженців приходила в бюджет України — Finance.ua

Зеленський: було б краще, якби соцдопомога ЄС для біженців приходила в бюджет України Сьогодні 13:05 — Особисті фінанси

Зеленський: було б краще, якби соцдопомога ЄС для біженців приходила в бюджет України

Для України було б набагато краще, якби соціальна допомога від європейських країн українським біженцям надходила в бюджет нашої країни. Після цього кошти перерозподілялись залежно від того, де наразі перебуває людина.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Під час інтерв'ю журналіст відзначила, що лише в Німеччину з України виїхали близько 200 тисяч чоловіків призовного віку. Вона запитала у президента, чи не слід Берліну скоротити соціальну допомогу біженцям, аби зекономленими коштами підтримати Київ.

Зеленський відзначив, що бувають випадки, коли біженці отримують допомогу не лише від країни, де вони наразі перебувають, але й безпосередньо від України.

«Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччина підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина», — заявив голова країни.

Він пояснив, що наразі частина українських грошей залишилась в Європі після того, як біженці, тікаючи від війни, вивозили їх. Водночас після початку підтримки українців, які наразі перебувають закордоном, європейські гроші залишились в економіці тієї, чи іншої держави.

«І в кінці-кінців гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього. — Ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей», — додав президент.

За словами президента, рішення, чи підтримувати українці, є особистим рішенням німців та Німеччини. Водночас Зеленський закликав не узагальнювати питання щодо біженців, зокрема чоловіків, оскільки є й ті, хто покинув країну й мав на це законодавчі можливості.

Довідка Finance.ua:

Грошова допомога для українців у Німеччині:

З квітня 2022 року розгляд та нарахування державної допомоги було покладено на регіональні центри зайнятості - JobCenter. На руки українцям тоді видавали по 367 євро на місяць. А з 1 червня 2022 року розмір допомоги зрівняли з допомогою для інших біженців у країні відповідно до Кодексу соціального забезпечення, частина II (SGB II) або частина XII (SGB XII).

Стандартна місячна допомога з безробіття тоді становила 449 євро. Таку суму на місяць отримували дорослі. На дітей суму допомоги влада визначала на місцях, зазвичай вона становила від 285 євро або на 20−30 євро більше.

Соціальне забезпечення українців у Німеччині постійно перебувало у динаміці, періодично вносилися корективи на місцевому та на федеральному рівні.

Серйозна трансформація відбулася з 1 січня 2023 року із запровадженням нової форми державного соціального захисту — Bürgergeld.

Згідно з Bürgergeld, наразі одинокі непрацюючі дорослі на руки отримують 502 євро, двом дорослим, які проживають разом, виплачується 902 євро, на дітей — від 311 до 420 євро залежно від віку.

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