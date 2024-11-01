Світовий банк запускає в Україні нову програму для бізнесу на $593 мільйони — Finance.ua
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Світовий банк запускає в Україні нову програму для бізнесу на $593 мільйони

Казна та Політика
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Світовий банк запускає в Україні нову програму для бізнесу на $593 мільйони
Світовий банк запускає в Україні нову програму для бізнесу на $593 мільйони
Світовий банк оголосив про початок реалізації в Україні нової програми розвитку приватного сектору на суму 593 мільйони доларів США.
Про це повідомляє пресслужба СБ.
«Вона (програма. — Ред.) підтримає 20 тисяч малих та середніх підприємств (МСП) та допоможе створити або зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць завдяки програмам підтримки, які запроваджені урядом України після російського вторгнення», — йдеться у повідомленні.
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Програма стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE) покращить ефективність державної підтримки МСП з акцентом на зелену конкурентоспроможність. Програма сприятиме покращенню умов ведення бізнесу за допомогою цифрових послуг відповідно до моделі «держава для бізнесу» (G2B) та надасть можливість МСП отримати доступ до експортних ринків. Міністерство економіки України відповідатиме за впровадження програми.
«Програма RISE є частиною діяльності Світового банку, спрямованої на підтримку народу України та українських компаній в умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та дефіциту робочої сили. Програма узгоджується з курсом уряду України на розвиток приватного сектору як основної рушійної сили відбудови та сталого зростання країни»", — зазначив Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.
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Фінансування програми RISE складається з 283 мільйонів доларів США з трастового фонду Advance Ukraine, який підтримала Японія, $300 млн від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).
Програма передбачає фінансування, орієнтоване на результат, яке може бути збільшене в залежності від надходження додаткових коштів.
За матеріалами:
Укрінформ
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