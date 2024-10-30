Економічне бронювання: як зберегти бізнес — опитування Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

Економічне бронювання: як зберегти бізнес — опитування

Питання економічного бронювання під час війни викликає активні дискусії в суспільстві. З одного боку, мобілізація критично важлива для захисту держави. З іншого — економіка потребує стабільності для підтримки обороноздатності та забезпечення добробуту населення.

11 червня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт № 11 331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки».

Документ пропонує нову концепцію — економічне бронювання. Це дозволить захистити певних військовозобов’язаних від мобілізації, щоб вони продовжували працювати на підприємствах, які мають стратегічне значення для економіки.

Компанія Freelancehunt у жовтні 2024 року провела опитування серед українських фрилансерів, у якому взяли участь 350 респондентів віком 18−60 років.

Результати показали, що більшість підтримує ідею економічного бронювання під час війни.

Так, 43% повністю підтримують цю ініціативу, а ще 20% скоріше підтримують.

Проти виступає 15,7% респондентів, а 7,7% скоріше не підтримують. Нейтрально ставляться до питання 4,3% опитаних. 9,12% запропонували свій варіант відповіді.

Фрилансери підтримують ідею із застереженнями

Згідно з опитуванням Info Sapiens для програми «Новий відлік», 48% українців негативно ставляться до ідеї економічного бронювання від мобілізації за гроші, а 38% підтримують таку ідею.

Водночас 26% опитаних вважають суму 20 тисяч гривень на місяць за бронювання завеликою, а 34% переконані, що жодні гроші не мають бути причиною для бронювання.

Більшість фрилансерів (63,53%) вважають, що економічне бронювання має бути доступним для всіх бізнесів, але за умови відсутності зловживань. Найбільша частина фрилансерів (55,44%) схиляється до підтримки мішаної моделі бронювання, яка поєднує сплату військового збору та певний зарплатний рівень, особливо для фізичних осіб-підприємців.

Думки фрилансерів щодо економічного бронювання розійшлись. Ось деякі з них:

«Бронювання має бути доступним для всіх, а не лише для „обраних“ і тих, хто заробляє понад 100К на місяць».

«Економічне бронювання дійсно потрібне, але воно має бути прозорим. Люди мають знати, куди йдуть їхні кошти. А військові мають бачити, на що вони витрачаються».

«Я вважаю, що захист України як держави — обов’язок кожного українця, незалежно від фінансового статусу. Когось можуть покликати раніше, когось пізніше. Особа, яка економічно заброньована, може померти дорогою на роботу. Але питання, де вона принесе більше користі суспільству. У війську можна застосувати свої вміння. Краще б реформували військову сферу так, щоб люди не вважали військову службу чимось ганебним та не продовжували знаходити шляхи уникнення служби».

«Економічне бронювання важливе, але за умови суворого регулювання, прозорості та спрямованості на збереження критичних секторів економіки».

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників. «Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін», — сказано в повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб. Тому уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств;

Кабінет Міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.

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