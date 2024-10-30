Економічне бронювання: як зберегти бізнес — опитування
Питання економічного бронювання під час війни викликає активні дискусії в суспільстві. З одного боку, мобілізація критично важлива для захисту держави. З іншого — економіка потребує стабільності для підтримки обороноздатності та забезпечення добробуту населення.
11 червня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт № 11 331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки».
Документ пропонує нову концепцію — економічне бронювання. Це дозволить захистити певних військовозобов’язаних від мобілізації, щоб вони продовжували працювати на підприємствах, які мають стратегічне значення для економіки.
Компанія Freelancehunt у жовтні 2024 року провела опитування серед українських фрилансерів, у якому взяли участь 350 респондентів віком 18−60 років.
Результати показали, що більшість підтримує ідею економічного бронювання під час війни.
Так, 43% повністю підтримують цю ініціативу, а ще 20% скоріше підтримують.
Проти виступає 15,7% респондентів, а 7,7% скоріше не підтримують. Нейтрально ставляться до питання 4,3% опитаних. 9,12% запропонували свій варіант відповіді.
Фрилансери підтримують ідею із застереженнями
Згідно з опитуванням Info Sapiens для програми «Новий відлік», 48% українців негативно ставляться до ідеї економічного бронювання від мобілізації за гроші, а 38% підтримують таку ідею.
Водночас 26% опитаних вважають суму 20 тисяч гривень на місяць за бронювання завеликою, а 34% переконані, що жодні гроші не мають бути причиною для бронювання.
Більшість фрилансерів (63,53%) вважають, що економічне бронювання має бути доступним для всіх бізнесів, але за умови відсутності зловживань. Найбільша частина фрилансерів (55,44%) схиляється до підтримки мішаної моделі бронювання, яка поєднує сплату військового збору та певний зарплатний рівень, особливо для фізичних осіб-підприємців.
Думки фрилансерів щодо економічного бронювання розійшлись. Ось деякі з них:
- «Бронювання має бути доступним для всіх, а не лише для „обраних“ і тих, хто заробляє понад 100К на місяць».
- «Економічне бронювання дійсно потрібне, але воно має бути прозорим. Люди мають знати, куди йдуть їхні кошти. А військові мають бачити, на що вони витрачаються».
- «Я вважаю, що захист України як держави — обов’язок кожного українця, незалежно від фінансового статусу. Когось можуть покликати раніше, когось пізніше. Особа, яка економічно заброньована, може померти дорогою на роботу. Але питання, де вона принесе більше користі суспільству. У війську можна застосувати свої вміння. Краще б реформували військову сферу так, щоб люди не вважали військову службу чимось ганебним та не продовжували знаходити шляхи уникнення служби».
- «Економічне бронювання важливе, але за умови суворого регулювання, прозорості та спрямованості на збереження критичних секторів економіки».
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів ухвалив протокольне рішення щодо часткового відновлення процедури бронювання військовозобов’язаних працівників. «Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін», — сказано в повідомленні.
- Раніше президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб. Тому уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств;
- Кабінет Міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.
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