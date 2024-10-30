Ветеранський бізнес вже створив понад 700 робочих місць — Finance.ua

Ветеранський бізнес вже створив понад 700 робочих місць Сьогодні 15:29 — Особисті фінанси

Ветеранський бізнес вже створив понад 700 робочих місць

Бізнеси, які підтримав Український ветеранський фонд (УВФ), вже створили понад 700 робочих місць.

«Ще такий важливий момент: багатьма проєктами наших ветеранів передбачається створення нових робочих місць, і насамперед вони беруть на роботу інших ветеранів, своїх побратимів та посестер — у такий спосіб забезпечуючи їм можливість реінтегруватися. До слова, бізнеси, які ми підтримали, уже створили понад 700 робочих місць. І це насправді хороший результат, яким ми пишаємося», — сказала Роговець.

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Вона зазначила, що УВФ долучається до ініціатив, спрямованих на працевлаштування ветеранів, здобуття ними нових професійних навичок.

«Цього року ми вже мали спільний проєкт з НЕК „Укренерго“ — програму „Разом“, у межах якої ветерани й ветеранки мали змогу отримати новий фах в енергетичній галузі та гарантовано працевлаштуватися. Цими днями стартувала друга хвиля цієї програми», — зазначила Роговець.

Укрінформ За матеріалами:

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