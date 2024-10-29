ВР схвалила законопроєкт щодо формування підходу до політики у ветеранській сфері — Finance.ua

ВР схвалила законопроєкт щодо формування підходу до політики у ветеранській сфері Сьогодні 20:20 — Казна та Політика

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт № 11 007, спрямований на формування комплексного підходу до внутрішньої політики у сфері підтримки ветеранів. За основу документ підтримали 302 депутати.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат Ради від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Основні положення законопроєкту:

визначення засад внутрішньої політики щодо ветеранів війни, які охоплюють медичні, освітні, трудові, економічні, культурні та соціальні права;

вшанування пам’яті про ветеранів, Захисників і Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності;

створення ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя та умов для лікування, реабілітації, відновлення повноцінного життя ветеранів;

впровадження єдиної державної електронної системи турботи;

сприяння формуванню програм реінтеграції ветеранів у громади;

підтримка створення підприємницьких проєктів ветеранів та нових програм соціального захисту.

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Законопроєкт покликаний забезпечити всебічну підтримку ветеранів та сприяти їх інтеграції в суспільне життя.

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