Рада узаконила електронне посвідчення ветерана — Finance.ua

Рада узаконила електронне посвідчення ветерана Сьогодні 15:30 — Особисті фінанси

Рада узаконила електронне посвідчення ветерана

Верховна Рада України ухвалила зміни до чинного законодавства, якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового. е-Посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни) та члена родини загиблого Захисника чи Захисниці України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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На сьогодні саме паперове посвідчення має статус основного документа. І лише після його отримання, за бажанням ветерана, може бути сформоване електронне посвідчення — е-Посвідчення ветерана у Дії.

«Перехід до е-Посвідчення, як основного документа, сприятиме прискоренню надання послуг, зменшить час на перевірку статусу, що поліпшить якість обслуговування ветеранів та їхніх сімей. А отримати паперове посвідчення можна буде за бажанням. Дякую парламенту за підтримку!», — зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

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Е-посвідчення ветерана дозволять миттєво перевіряти їх достовірність в режимі реального часу, що в свою чергу виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів.

У разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе безпроблемно використовувати електронне посвідчення.

е-Посвідчення ветерана — це електронне відображення інформації, що містить:

відомості про учасника бойових дій

особу з інвалідністю внаслідок війни

учасника війни

постраждалого учасника Революції Гідності

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни

члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України

унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код), який забезпечує перехід в Єдиний державний реєстр ветеранів війни

відцифрований образ обличчя (за згодою особи).

Нагадаємо, у застосунку «Дія» вже згенерували близько 280 тисяч посвідчень ветерана від початку запуску цієї послуги в червні.

Для одержання посвідчення члена сімʼї військовослужбовця, який зник безвісти під час проходження військової служби, необхідно звернутись із заявою.

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