Рада узаконила електронне посвідчення ветерана — Finance.ua

Рада узаконила електронне посвідчення ветерана
Верховна Рада України ухвалила зміни до чинного законодавства, якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового. е-Посвідчення ветерана стане основним документом, що підтверджує його статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни) та члена родини загиблого Захисника чи Захисниці України.
Про це повідомляє Урядовий портал.
На сьогодні саме паперове посвідчення має статус основного документа. І лише після його отримання, за бажанням ветерана, може бути сформоване електронне посвідчення — е-Посвідчення ветерана у Дії.
«Перехід до е-Посвідчення, як основного документа, сприятиме прискоренню надання послуг, зменшить час на перевірку статусу, що поліпшить якість обслуговування ветеранів та їхніх сімей. А отримати паперове посвідчення можна буде за бажанням. Дякую парламенту за підтримку!», — зазначила міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.
Е-посвідчення ветерана дозволять миттєво перевіряти їх достовірність в режимі реального часу, що в свою чергу виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів.
У разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе безпроблемно використовувати електронне посвідчення.
е-Посвідчення ветерана — це електронне відображення інформації, що містить:
- відомості про учасника бойових дій
- особу з інвалідністю внаслідок війни
- учасника війни
- постраждалого учасника Революції Гідності
- члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
- члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України
- унікальний електронний ідентифікатор (QR-код, штрих-код, цифровий код), який забезпечує перехід в Єдиний державний реєстр ветеранів війни
- відцифрований образ обличчя (за згодою особи).
Нагадаємо, у застосунку «Дія» вже згенерували близько 280 тисяч посвідчень ветерана від початку запуску цієї послуги в червні.
Для одержання посвідчення члена сімʼї військовослужбовця, який зник безвісти під час проходження військової служби, необхідно звернутись із заявою.
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