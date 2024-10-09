Як український бізнес допомагає ветеранам повернутися до мирного життя — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як український бізнес допомагає ветеранам повернутися до мирного життя

16
Як український бізнес допомагає ветеранам повернутися до мирного життя
Як український бізнес допомагає ветеранам повернутися до мирного життя
За даними профільного Міністерства наразі кількість ветеранів та ветеранок в Україні перевищує 1 мільйон 300 тисяч осіб.
25 вересня 2024 року у Києві відбувся фінальний захід проєкту «Навігація повернення ветеранів: професійні рішення для компаній» від ГО «Центр зайнятості Вільних людей», присвячений реінтеграції ветеранів у компанію.
Проєкт «Навігація повернення ветеранів» є частиною масштабного ветеранського напрямку організації — «Воїну — гідна праця». Він реалізовувався протягом 9 місяців (січень-вересень 2024 року) у чотирьох регіонах: Чернігівській, Харківській, Сумській та Київській областях.
За цей час понад 290 компаній долучились до проєкту, а 10 компаній отримали додаткову підтримку в розробці програм для ветеранів. У межах заходу було проведено 83 навчальні події для колективів компаній та організовано Лабораторію кейсів з роботодавцями, яку відвідали 147 учасників.
Євтушенко Віктор, менеджер з організаційного розвитку НАК Нафтогаз України поділився досвідом, а також розповів про нову модель надання допомоги ветеранам, розроблену за участі в проєкті: «Перше коло підтримки — це координатори, які відповідають за зворотній зв’язок, первинну психологічну підтримку та створення здорової атмосфери в колективі. Друге коло — внутрішній центр експертизи, що займається визначенням потреб захисників та захисниць та розробкою програм адаптації. Третє коло — партнерська мережа, що надає спеціалізовані послуги, забезпечує навчання та обмін досвідом.»
Андросова Олена, керівниця відділу по роботі з людьми компанії «Омега» акцентувала увагу на головних інсайтах, які отримала компанія під час участі в проєкті: «Для нас шлях ветерана наразі починається з мобілізації, якщо ми кажемо про наших співробітників. Коли людину мобілізують, з нею зв’язується HR-менеджер, щоб провести опитування: чи все у людини є, як вона себе почуває, чи щось потрібно.
Це робиться для того, щоб проінформувати людину, що компанія підтримує тих, хто перебуває у ЗСУ. Адже не всі, навіть ті, хто вже служить, знають, що вони можуть звернутися до компанії по допомогу: запчастинами, грошима або відкрити збір на щось дороговартісне."
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.