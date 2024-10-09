Як український бізнес допомагає ветеранам повернутися до мирного життя — Finance.ua

Як український бізнес допомагає ветеранам повернутися до мирного життя Сьогодні 13:33

Як український бізнес допомагає ветеранам повернутися до мирного життя

За даними профільного Міністерства наразі кількість ветеранів та ветеранок в Україні перевищує 1 мільйон 300 тисяч осіб.

25 вересня 2024 року у Києві відбувся фінальний захід проєкту «Навігація повернення ветеранів: професійні рішення для компаній» від ГО «Центр зайнятості Вільних людей», присвячений реінтеграції ветеранів у компанію.

Проєкт «Навігація повернення ветеранів» є частиною масштабного ветеранського напрямку організації — «Воїну — гідна праця». Він реалізовувався протягом 9 місяців (січень-вересень 2024 року) у чотирьох регіонах: Чернігівській, Харківській, Сумській та Київській областях.

За цей час понад 290 компаній долучились до проєкту, а 10 компаній отримали додаткову підтримку в розробці програм для ветеранів. У межах заходу було проведено 83 навчальні події для колективів компаній та організовано Лабораторію кейсів з роботодавцями, яку відвідали 147 учасників.

Євтушенко Віктор, менеджер з організаційного розвитку НАК Нафтогаз України поділився досвідом, а також розповів про нову модель надання допомоги ветеранам, розроблену за участі в проєкті: «Перше коло підтримки — це координатори, які відповідають за зворотній зв’язок, первинну психологічну підтримку та створення здорової атмосфери в колективі. Друге коло — внутрішній центр експертизи, що займається визначенням потреб захисників та захисниць та розробкою програм адаптації. Третє коло — партнерська мережа, що надає спеціалізовані послуги, забезпечує навчання та обмін досвідом.»

Андросова Олена, керівниця відділу по роботі з людьми компанії «Омега» акцентувала увагу на головних інсайтах, які отримала компанія під час участі в проєкті: «Для нас шлях ветерана наразі починається з мобілізації, якщо ми кажемо про наших співробітників. Коли людину мобілізують, з нею зв’язується HR-менеджер, щоб провести опитування: чи все у людини є, як вона себе почуває, чи щось потрібно.

Це робиться для того, щоб проінформувати людину, що компанія підтримує тих, хто перебуває у ЗСУ. Адже не всі, навіть ті, хто вже служить, знають, що вони можуть звернутися до компанії по допомогу: запчастинами, грошима або відкрити збір на щось дороговартісне."

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