У «Дії» вже згенерували майже 280 тисяч посвідчень ветерана — Finance.ua

У «Дії» вже згенерували майже 280 тисяч посвідчень ветерана Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

У застосунку «Дія» вже згенерували близько 280 тисяч посвідчень ветерана від початку запуску цієї послуги в червні.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав заступник міністра у справах ветеранів Павло Бортніков.

«У червні цього року в нас з’явилося електронне посвідчення ветерана, ветеранки в «Дії». І це дуже зручний сервіс. На сьогодні ми вже маємо сформованих близько 280 тисяч цих посвідчень. Зрозуміло, що в процесі використання ми маємо певні фідбеки, ми маємо зворотний зв’язок, в тому числі й щодо уточнення даних.

Тому що коли наші ветерани бачать своє посвідчення (у «Дії». — Ред.), вони можуть побачити якісь неточності. І це все нормально. Невеликий відсоток таких звернень у нас є", — розповів Бортніков. Він додав, що станом на кінець серпня таких звернень про уточнення даних було близько 30 тисяч.

«Опрацювали близько 15 тисяч звернень автоматично. Дуже багато знищили дублів», — додав заступник міністра. Також він повідомив, що на сайті Міністерства ветеранів доступне посилання на форму для уточнення персональних даних у посвідченні ветерана у «Дії».

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