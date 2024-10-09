Ветерани зможуть отримати до 1,5 мільйона гривень на власний бізнес — Finance.ua

Ветерани зможуть отримати до 1,5 мільйона гривень на власний бізнес Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Ветерани зможуть отримати до 1,5 мільйона гривень на власний бізнес

Український ветеранський фонд розпочав прийом заявок на конкурс « Варто 11.0 », за умовами якого ветерани, члени їхніх сімей та рідні загиблих захисників і захисниць України зможуть отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень на започаткування та розвиток власної справи.

Про це повідомила пресслужба Українського ветеранського фонду

Хто може взяти участь у конкурсі:

ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Пріоритет надаватиметься проєктам ветеранського підприємництва, які в межах своєї реалізації створюють додаткові робочі місця.

«Фінансування ветеранського підприємництва — це інвестиція не лише в бізнес, а й у розвиток української економіки. Переможці попередніх конкурсів „Варто“ вже створили 731 робоче місце у своїх громадах та сплачують податки у місцеві бюджети. Мета конкурсу — підтримати ветеранів, які прагнуть розвивати власну справу та працевлаштовувати тих, хто потребує роботи, зокрема й інших ветеранів», — зазначили у фонді.

Заявки прийматимуть з 8 до 18 жовтня. Переможці конкурсу стануть відомі 29 листопада.

Довідка Finance.ua:

за два роки Український ветеранський фонд підтримав 857 бізнесів ветеранів і їхніх рідних;

переможці конкурсних програм «Варто» на втілення своїх проєктів отримали понад 432 мільйони гривень.

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