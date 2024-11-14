Україна та Світовий банк домовилися про новий проєкт підтримки на $750 млн — Finance.ua

Україна та Світовий банк домовилися про новий проєкт підтримки на $750 млн Вчора 10:44 — Казна та Політика

Україна та Світовий банк домовилися про новий проєкт підтримки на $750 млн, Фото: mof.gov.ua

Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові Угоди за новим системним проєктом «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE).

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

«Завдяки активній співпраці Мінфіну України, Уряду, та Світового банку, ми маємо можливість залучати необхідні ресурси на підтримку та розвиток ключових сфер життєдіяльності громадян та адміністративних процесів. Реалізація проєкту допоможе уряду України покращити процес управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним та прозорим. Це є важливим кроком для подальшого забезпечення потреб відновлення України», — наголосив Марченко.

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Проєкт спрямований на створення належного середовища та інституційних норм для ефективного і підзвітного впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення.

Обсяг фінансування

Запланований загальний обсяг фінансування за проєктом — $750 млн. Очікується, що Україна вже до кінця 2024 року виконає заходи, передбачені Угодою про позику з МБРР, та отримає кошти у сумі $400 млн.

Так, підписано Угоду щодо позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму $450 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (Advance Ukraine), що підтримується Урядом Японії. А також кредитну Угоду обсягом $300 млн зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (Spur) Кризового фонду Банку.

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Крім того, сторонами підписано грантову Угоду за інвестиційним компонентом «Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи» обсягом $10 млн від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України. Проєкт має на меті підтримку ефективного впровадження інституційних реформ в рамках SURGE.

Реалізація буде здійснюватися з використанням фінансового інструменту «Програма кредитування з прив’язкою до результатів» (Program-for-results").

Мета — підтримати зусилля уряду України, спрямовані на створення ефективної системи управління публічними інвестиціями в умовах післявоєнного відновлення та відбудови, покращення фіскального управління на місцевому рівні, вдосконалення середньострокового та програмного бюджетування на місцевому рівні та адміністрування доходів.

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