Україна та Фінляндія підписали угоду на €50 млн для проєктів відбудови — Finance.ua

Україна та Фінляндія підписали угоду на €50 млн для проєктів відбудови Вчора 19:15 — Казна та Політика

Міністр фінансів Сергій Марченко та глава зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо підписали Рамкову угоду щодо проєктів, котрі фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду. У межах угоди на 2025 рік заплановане надання кредитів на суму до 50 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Грантова складова проєкту становитиме не менше 35% загальної вартості, що дозволить забезпечити пільгові умови фінансування.

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Пряма бюджетна підтримка Фінляндії з лютого 2022 року становить понад 36 млн доларів США грантового фінансування. За даними Кільського інституту дослідження світової економіки Фінляндія є п’ятим найбільшим донором військової, гуманітарної та фінансової допомоги Україні за часткою від ВВП країни — близько 2,5 млрд євро або 0,9% від ВВП.

Під час підписання сторони також обговорили нинішні програми розвитку та підтримки відбудови України за сприяння Фінляндії.

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Зокрема Марченко відзначив важливість співпраці країн-донорів України в межах Української платформи донорів. Під час девʼятого засідання Керівного комітету Фінляндія доєдналась до Платформи у ролі спостерігача.

Міністр Вілле Тавіо зауважив, що основними галузями для інвестицій та відбудови, до яких планує залучатися фінська сторона є енергетика, освіта, інфраструктура, а також цифрові технології та сільське господарство.

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