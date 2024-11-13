Україна та Фінляндія підписали угоду на €50 млн для проєктів відбудови — Finance.ua
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Україна та Фінляндія підписали угоду на €50 млн для проєктів відбудови

Казна та Політика
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Міністр фінансів Сергій Марченко та глава зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо підписали Рамкову угоду щодо проєктів, котрі фінансуються за програмою Фінсько-українського інвестиційного фонду. У межах угоди на 2025 рік заплановане надання кредитів на суму до 50 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Грантова складова проєкту становитиме не менше 35% загальної вартості, що дозволить забезпечити пільгові умови фінансування.
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Пряма бюджетна підтримка Фінляндії з лютого 2022 року становить понад 36 млн доларів США грантового фінансування. За даними Кільського інституту дослідження світової економіки Фінляндія є п’ятим найбільшим донором військової, гуманітарної та фінансової допомоги Україні за часткою від ВВП країни — близько 2,5 млрд євро або 0,9% від ВВП.
Під час підписання сторони також обговорили нинішні програми розвитку та підтримки відбудови України за сприяння Фінляндії.
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Зокрема Марченко відзначив важливість співпраці країн-донорів України в межах Української платформи донорів. Під час девʼятого засідання Керівного комітету Фінляндія доєдналась до Платформи у ролі спостерігача.
Міністр Вілле Тавіо зауважив, що основними галузями для інвестицій та відбудови, до яких планує залучатися фінська сторона є енергетика, освіта, інфраструктура, а також цифрові технології та сільське господарство.
За матеріалами:
Finance.ua
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