Прем’єр Фінляндії анонсував зимовий пакет допомоги Україні — Finance.ua

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Прем’єр Фінляндії анонсував зимовий пакет допомоги Україні

Казна та Політика
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Прем’єр Фінляндії анонсував зимовий пакет допомоги Україні
Прем’єр Фінляндії анонсував зимовий пакет допомоги Україні
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що у найближчі місяці його країна надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими.
Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Гельсінкі.
«Я був радий сказати прем’єр-міністру Шмигалю, що ми зможемо надіслати 11-й пакет допомоги на зиму у найближчі місяці», — сказав Орпо.
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За словами фінського прем’єра, пакет включатиме генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини.
Він висловив подяку фінському приватному сектору за пожертви і постійну підтримку України.
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Конфедерація фінської промисловості розпочала збір пожертв на енергетичне обладнання та техніку для допомоги Україні.
За матеріалами:
Європейська правда
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