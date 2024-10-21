Прем’єр Фінляндії анонсував зимовий пакет допомоги Україні — Finance.ua

Прем’єр Фінляндії анонсував зимовий пакет допомоги Україні Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Прем’єр Фінляндії анонсував зимовий пакет допомоги Україні

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що у найближчі місяці його країна надасть Україні новий пакет допомоги для проходження зими.

Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у Гельсінкі.

«Я був радий сказати прем’єр-міністру Шмигалю, що ми зможемо надіслати 11-й пакет допомоги на зиму у найближчі місяці», — сказав Орпо.

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За словами фінського прем’єра, пакет включатиме генератори, трансформатори, пальники, контейнери для обігріву, кабелі, реле і робочі машини.

Він висловив подяку фінському приватному сектору за пожертви і постійну підтримку України.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що Конфедерація фінської промисловості розпочала збір пожертв на енергетичне обладнання та техніку для допомоги Україні.

Європейська правда За матеріалами:

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