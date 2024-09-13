Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €118 мільйонів — Finance.ua

Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €118 мільйонів Вчора 16:35

Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги Україні на €118 мільйонів

Президент Фінляндії Александр Стубб ухвалив рішення про постачання додаткового оборонного обладнання Україні за пропозицією уряду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Фінляндії.

Це вже 25-е постачання військової техніки від Фінляндії.

«Фінляндія надасть Україні більше військової техніки. Президент Республіки ухвалив це питання за пропозицією Уряду 13 вересня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

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Вартість нового пакету обладнання становить приблизно €118 мільйонів, а загальна сума військової допомоги, наданої Фінляндією від початку війни, сягнула €2,3 мільярда.

«Військова ситуація в Україні залишається серйозною. Фінляндія, як і обіцяла, продовжить надавати матеріальну допомогу. Наше послання партнерам — не здаватися», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Подробиць про зміст, терміни та способи доставки допомоги не розкривають з міркувань безпеки.

Нагадаємо, наприкінці вересня завершиться «термін дії фінансування» допомоги Україні в розмірі майже 6 мільярдів доларів США. Гроші просто «згорять», якщо Конгрес не прийме рішення про розширення повноважень Пентагону стосовно відправлення зброї зі своїх власних запасів в Україну.

Укрінформ За матеріалами:

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