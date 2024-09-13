Допомога Україні на мільярди від США може згоріти за два тижні — AP — Finance.ua
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Допомога Україні на мільярди від США може згоріти за два тижні — AP

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Допомога Україні на мільярди від США може згоріти за два тижні — AP
Допомога Україні на мільярди від США може згоріти за два тижні — AP
Наприкінці вересня завершиться «термін дії фінансування» допомоги Україні в розмірі майже 6 мільярдів доларів США. Гроші просто «згорять», якщо Конгрес не прийме рішення про розширення повноважень Пентагону стосовно відправлення зброї зі своїх власних запасів в Україну.
Про це повідомляє видання Associated Press.
Зауважують, що Білий дім звернувся до Конгресу з проханням включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку законодавці збираються ухвалити до кінця фінансового року, який у США закінчиться 30 вересня.
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«Чиновники, які говорили на умовах анонімності, зауважили, що Міністерство оборони розглядає й інші варіанти, якщо ця спроба провалиться. При цьому вони не розповіли, про які саме варіанти йдеться», — пише видання.
Проте, наразі посадовці все ще сподіваються, що повноваження вдасться продовжити ще на рік резолюцією Конгресу.
Нині для надання допомоги Україні доступно трохи більше ніж 4 млрд доларів (у вигляді довгострокового фінансування). Ці кошти використовуються для оплати контрактів на довгострокову поставку зброї.
Нагадаємо, у вересні США оголосили новий пакет допомоги Україні. Йдеться про зброю на $250 млн.
«Це оголошення є шістдесят п’ятим траншем військового обладнання, яке буде надано адміністрацією Байдена з запасів Міністерства оборони для України. Цей пакет президентських розпоряджень (PDA), орієнтовна вартість якого становить 250 мільйонів доларів, надасть Україні додаткові можливості для виконання своїх зобов’язань», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
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