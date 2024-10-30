У Фінляндії заарештували близько 40 об’єктів, які належать рф — Finance.ua

У Фінляндії заарештували близько 40 об’єктів, які належать рф Сьогодні 12:39 — Світ

У Фінляндії заарештували близько 40 об’єктів, які належать рф

У Фінляндії заарештували російське майно на десятки мільйонів євро — нерухомість та акції, що належать російській державі.

Про це повідомляє Yle

За списком служби судових приставів, з яким ознайомився медіаресурс, заарештованих об’єктів близько сорока, і їхня загальна вартість перевищує 35 млн євро.

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Серед них — російський центр науки і культури в Гельсінкі, приморська пляжна ділянка для відпочинку дипломатів, квартири у різних містах Фінляндії та інше. Наприклад, у місті Турку заарештовано чотири квартири у центральній частині міста. Керівник міжнародного департаменту міста Міка Акканен сказав, що у місті не знали, як використовувалися ці квартири.

Учора газета Helsingin Sanomat повідомила, що нерухомість, що належить російській державі, почала вилучатися по всій Фінляндії. Рішення про арешт означає, що нерухомість не можна продати чи передати.

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Дії Служби судових приставів пов’язані з рішенням міжнародного арбітражного суду в Гаазі, винесеним у квітні 2023 року. Тоді ж суд зобов’язав Росію виплатити українській енергетичній компанії «Нафтогаз» понад п’ять мільярдів євро як компенсацію за збитки, завдані окупацією Криму.

Нагадаємо, окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать росії на території Фінляндії.

Укрінформ За матеріалами:

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