Фінляндія заарештувала частину активів росії на десятки мільйонів доларів — Finance.ua

Фінляндія заарештувала частину активів росії на десятки мільйонів доларів
Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі активи, що належать росії на території Фінляндії.
Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
Йдеться про нерухомість та інші активи, які оцінюються в десятки мільйонів доларів.
«Це перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи Нафтогаз. Ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Як йдеться в повідомленні, відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за арбітражним рішенням.
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