Франція арештувала майно двох росіян на понад 70 млн євро — Finance.ua

Франція арештувала майно двох росіян на понад 70 млн євро Сьогодні 12:40 — Фондовий ринок

Франція арештувала майно двох росіян на понад 70 млн євро

Французькі суди заарештували активи на суму понад 70 млн євро, що належать двом бізнесменам російського походження, у межах розслідувань стосовно можливого відмивання грошей.

Про це повідомили AFP та Le Monde з посиланням на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, французька прокуратура в березні почала розслідування стосовно бізнесменів російського походження Руслана Горюхіна та Михаїла Опенгейма, які мають паспорти Кіпру.

Співрозмовник AFP стверджує, що розслідування підтвердило обґрунтовану підозру у приховуванні походження коштів, використаних для придбання нерухомості.

«Розслідування стосується придбання нерухомості за рахунок кредитів, наданих приватними компаніями, зареєстрованими на Кіпрі або Британських Віргінських островах», — заявили в прокуратурі Парижа.

У результаті суди схвалив конфіскацію маєтку площею 22,5 га в Грассі (департамент Приморські Альпи), вілл в Сен-Рафаелі і Гримо (департамент Вар) та люксових автомобілів, які належать Горюхіну та Опенгейму.

Європейська правда За матеріалами:

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