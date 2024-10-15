Франція арештувала майно двох росіян на понад 70 млн євро — Finance.ua
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Франція арештувала майно двох росіян на понад 70 млн євро

Фондовий ринок
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Франція арештувала майно двох росіян на понад 70 млн євро
Франція арештувала майно двох росіян на понад 70 млн євро
Французькі суди заарештували активи на суму понад 70 млн євро, що належать двом бізнесменам російського походження, у межах розслідувань стосовно можливого відмивання грошей.
Про це повідомили AFP та Le Monde з посиланням на власні джерела.
За інформацією ЗМІ, французька прокуратура в березні почала розслідування стосовно бізнесменів російського походження Руслана Горюхіна та Михаїла Опенгейма, які мають паспорти Кіпру.
Співрозмовник AFP стверджує, що розслідування підтвердило обґрунтовану підозру у приховуванні походження коштів, використаних для придбання нерухомості.
«Розслідування стосується придбання нерухомості за рахунок кредитів, наданих приватними компаніями, зареєстрованими на Кіпрі або Британських Віргінських островах», — заявили в прокуратурі Парижа.
У результаті суди схвалив конфіскацію маєтку площею 22,5 га в Грассі (департамент Приморські Альпи), вілл в Сен-Рафаелі і Гримо (департамент Вар) та люксових автомобілів, які належать Горюхіну та Опенгейму.
За матеріалами:
Європейська правда
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