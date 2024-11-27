Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку — Finance.ua

Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку Сьогодні 12:02

Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку

Сьогодні Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі $4,8 млрд. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку.

Куди підуть гроші

Кредит у розмірі $4,8 млрд буде скеровано, зокрема, на покриття основних соціальних та гуманітарних видатків, таких як заробітна плата працівників охорони здоров’я, освіти, служб швидкого реагування та інших надавачів критично важливих державних послуг.

Уряд США спрямував фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США.

Як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки України в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення.

За словами Шмигаля, від початку повномасштабної війни через механізм Світового банку Україна отримала вже майже 50 млрд доларів.

«Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE», — додав він.

Проєкт PEACE

Програма «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE), створена Світовим банком, спрямована на фінансування соціальних і бюджетних потреб країни. Вона забезпечує кошти для виплат пенсій людям літнього віку, допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), зарплат освітянам та співробітникам аварійно-рятувальних служб. Для гарантування прозорості та ефективності використання коштів банк впровадив систему ретельного моніторингу, яка запобігає корупції та контролює витрати.

Довідка Finance.ua:

Сума зовнішнього бюджетного фінансування, яке отримала Україні від початку повномасштабного вторгнення росії. Станом на 13 листопада бюджетна допомога від партнерів, залучена з початку, війни, складає 100,8 млрд дол. (зокрема 27,3 млрд дол. у 2024 році). За джерелами фінансування:

ЄС — $40,54 млрд;

США — $28,18 млрд;

МВФ — $11,36 млрд;

Японія — $6,34 млрд;

Канада — $5,41 млрд;

Великобританія — $2,55 млрд;

Світовий банк — $2,06 млрд;

Німеччина — $1,69 млрд;

інші партнери — $4,35 млрд.

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