Euroclear перерахує Україні 2 млрд євро від заморожених російських активів — Finance.ua

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Euroclear перерахує Україні 2 млрд євро від заморожених російських активів

Казна та Політика
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Euroclear перерахує Україні 2 млрд євро від заморожених російських активів
Euroclear перерахує Україні 2 млрд євро від заморожених російських активів
Міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до Європейського фонду для України на суму близько 2 млрд євро. Це кошти, отримані як відсотковий дохід від заморожених російських активів.
Про це повідомляється у пресрелізі Euroclear.
«Очікується, що другий платіж за друге півріччя 2024 року відбудеться в березні 2025 року і має скласти прибл. 2 мільярди євро», — йдеться в повідомленні.
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Раніше, у липні 2024 року, Euroclear вже здійснив перший платіж у розмірі 1,55 млрд євро за перше півріччя.
Окрім переказу коштів до фонду України, Euroclear також сплатить 1,7 млрд євро податків до Бельгії з отриманого прибутку.
Загалом за 2024 рік компанія заробила 6,9 млрд євро від управління цими активами.
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На кінець грудня 2024 року на балансі Euroclear Bank зберігалося 212 млрд євро, з яких 183 млрд євро — це заморожені російські активи. Загальна сума заблокованих російських активів у світі оцінюється в 260 млрд євро.
Нагадаємо, у березні 2024 року Європейська комісія нарешті запропонувала використати 90% доходів від заморожених російських активів, які зберігаються в Європі, на закупівлю зброї для Києва. За даними виконавчої влади ЄС, це становить від 2,5 до 3 мільярдів євро на рік.
За матеріалами:
Діло
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