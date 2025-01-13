Нідерланди змогли заморозити значно менше російських активів, ніж обіцяли — Finance.ua

Нідерланди змогли заморозити значно менше російських активів, ніж обіцяли Сьогодні 20:19 — Світ

У МЗС Нідерландів підтвердили, що країна заморозила російські активи на суму 97,2 млн євро, що значно менше, ніж 660 млн євро, про які повідомлялося раніше.

Про це повідомив «Укрінформ» з посиланням на інформацію від Міністерства закордонних справ Нідерландів.

«Станом на 1 липня 2024 року загальна сума приватних заморожених активів у Нідерландах становила 97,2 млн євро. Ця сума значно нижча за 660 млн євро, про які було повідомлено Палаті представників у січні як про загальний обсяг заморожених коштів після впровадження перших санкцій через вторгнення росії в Україну», — зазначили в коментарі.

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У МЗС Нідерландів також наголосили, що про це питання вже повідомляли нідерландський парламент 4 жовтня 2024 року.

Таким чином, у січні 2024 року в нідерландському парламенті оголосили, що загальна сума заморожених російських активів становитиме 660 млн євро, але до 1 липня 2024 року було заблоковано лише 97,2 мільйона, а решта більше не підлягає заморожуванню.

«Значна сума заморожених коштів була звільнена і більше не підлягала заморожуванню. Через конфіденційність інформації залучені сторони анонімізовані», — сказали в МЗС Нідерландів.

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Там додали, що значна частина цієї суми належить двом компаніям. 230 млн євро Компанії № 1, назву якої не розкривають через конфіденційність, не підлягали заморожуванню, бо компанія більше не мала зв’язків з підсанкційними російськими власниками.

«Підсанкційні власники зараз знаходяться на достатній відстані від Компанії № 1 і більше не мають доступу до активів компанії. Таким чином, знімається і вимога щодо заморожування», — пояснили у МЗС Нідерландів.

Також у травні 2024 року Бюро оцінки інвестицій в Нідерландах (BTI) визнало, що Компанія № 1 та деякі пов’язані з нею компанії не підпадають під санкційні заходи, визначені в європейському санкційному режимі щодо росії.

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«Таким чином, вимога щодо заморожування не стосувалася більше цих 230 млн євро», — додали в МЗС Нідерландів.

Варто зазначити, що Бюро оцінки інвестицій в Нідерландах — це орган, який здійснює перевірку інвестицій і оцінює їх відповідність законам країни, зокрема щодо санкцій та обмежень, які можуть бути застосовані до певних осіб або компаній. У випадку санкцій BTI визначає, чи підпадають певні інвестиції або підприємства під дію санкцій Європейського Союзу, особливо щодо росії та інших країн, що піддаються санкціям.

Щодо Компанії № 2, то розморожування коштів відбулося через винятки стосовно незавершених платежів, а також усунення підсанкційних власників.

«У березні, липні та серпні 2022 року банк повідомив про заморожування, пов’язані з Компанією № 2. Ці заморожування стосувалися коштів на суму близько 200 млн євро. Компанія № 2 має таких самих підсанкційних кінцевих бенефіціарних власників, як і Компанія № 1. У серпні 2022 року міністр фінансів надав дозвіл на звільнення цих заморожених коштів для виплати відсотків і погашення боргів перед несанкціонованими банками. Міністр фінансів має право надавати звільнення для фінансових транзакцій або для звільнення заморожених коштів, якщо європейський санкційний режим це дозволяє. Зокрема, може бути надано дозвіл на звільнення заморожених коштів для погашення „старих боргів“ за умови, що ці кошти не потрапляють до санкціонованих осіб», — пояснили в МЗС Нідерландів.

Також BTI у червні 2024 року підтвердило, що Компанія № 2 більше не підпадає під санкції ЄС.

«Це сталося через реструктуризацію вже згаданої Компанії № 1, внаслідок якої Компанія № 2 стала повністю дочірньою компанією раніше згадуваної Компанії № 1 і таким чином була поставлена на достатню відстань від санкціонованих власників. Тому вимога щодо заморожування більше не застосовувалася і до цих коштів», — додали в МЗС Нідерландів.

Також там зазначили, що крім Компанії № 1 та Компанії № 2, було кілька подібних випадків з меншими сумами.

Укрінформ За матеріалами:

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