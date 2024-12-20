Україна домовилася з Нідерландами про підтримку українського ОПК у 2025 році — Finance.ua
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Україна домовилася з Нідерландами про підтримку українського ОПК у 2025 році

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Представники Міноборони та ЗСУ і делегація Міністерства оборони Нідерландів обговорили пріоритетні напрямки допомоги на наступний рік, зокрема надання додаткових запасних частин до літаків F-16 та ППО/ПРО, танків, артилерії і обладнання для розмінування.
Про це повідомило Міноборони України.
З українського боку участь у переговорах взяли заступники міністра оборони України бригадний генерал Олександр Клочко та Сергій Боєв, командувач авіації Командування Повітряних сил бригадний генерал Олег Захарчук та тимчасово виконуючий обов’язки командувача Сил безпілотних систем полковник Семен Колесник. Делегацію Нідерландів очолив директор проєктного департаменту з підтримки України Міноборони Королівства Нідерланди генерал-майор Арно Сталльманн, також до її складу увійшов голова Коаліції авіаційних спроможностей полковник Хендрік Кайзер.
За словами Клочка, Україна щоразу дякує Нідерландам за передачу літаків F-16, бо вони виконують бойову роботу та успішно збивають ворожі ракети. Під час однієї з останніх масованих атак ворога наші пілоти збили 12 крилатих ракет.
«Ваші літаки рятують українських людей, їх домівки та українську інфраструктуру», — зауважив бригадний генерал.
Українська делегація озвучила потребу у додаткових запасних частинах до літаків F-16 для підвищення живучості літаків в активних бойових умовах. Також йшлося про деталі виконання бойових завдань українськими пілотами.
За матеріалами:
Укрінформ
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