Як доходи українців позначаються на підготовці до зими — дослідження Сьогодні 09:23 Генератор електропостачання встановлений на тротуарі вулиці, Фото: magnific

Рівень доходів безпосередньо впливає на готовність українських домогосподарств до тривалих відключень електроенергії, води та опалення. Водночас навіть серед людей із доходами понад 40 тисяч гривень на місяць є помітна частка тих, хто залишається майже або зовсім не підготовленим до можливих перебоїв.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».

Хто краще підготовлений до зими

Дослідження показало, що рівень доходів суттєво впливає на готовність домогосподарств до тривалих відключень електроенергії, води чи опалення. Люди з вищими доходами мають більше можливостей підготувати житло до перебоїв і забезпечити його автономність.

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Група з найнижчими доходами — до 10 000 грн — демонструє найнижчий рівень автономності.

У цій категорії лише 18% домогосподарств мають високий рівень готовності до тривалих відключень, тоді як загалом цей показник становить 25,5%.

Більшість респондентів зосереджена в категоріях середньої (54% проти 51% загалом) та низької готовності (26% проти 22%), що свідчить про обмеженість ресурсів переважно базовим побутовим набором.

Середньозабезпечені групи — 10 001−20 000 грн та 20 001−40 000 грн — демонструють послідовне зростання рівня автономії за одночасного скорочення частки низької готовності.

У категорії з доходом 10−20 тис. грн високий рівень підготовленості сягає 28%, а у групі 20−40 тис. грн зростає до 39% проти 25,5% загалом.

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Водночас частка низької готовності у групі з доходом 20−40 тис. грн знижується до мінімальних 13% проти 22% загалом.

Високозабезпечена група — понад 40 000 грн — вирізняється максимальним рівнем оснащеності дороговартісним обладнанням.

Майже половина респондентів цієї категорії — 45% проти 25,5% загалом — має високий рівень готовності (12−20 балів).

При цьому частка середньої автономності тут є найнижчою — 33% проти 51% загалом, що вказує на масовий перехід цієї групи від базового забезпечення до системних рішень.

Індекс підготовки до зими, враховуючи щомісячний дохід на одного члена родини, Інфографіка: Слово і діло

Водночас показово, що частка низького рівня готовності серед людей із доходами понад 40 тис. грн залишається на рівні загальнонаціонального показника — 21% проти 22% загалом.

Це свідчить про наявність сегмента населення з високими доходами, який з певних причин, наприклад через проживання в орендованому житлі чи специфічну оцінку ризиків, ігнорує навіть базову підготовку.

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Окремо вирізняються респонденти, які вагалися з відповіддю щодо доходів.

Саме вони демонструють найвищий рівень ризику непідготовленості: майже третина з них (31% проти 22% загалом) має низький рівень готовності, а 5% виявилися повністю не готовими (0 балів).