Як доходи українців позначаються на підготовці до зими — дослідження
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Рівень доходів безпосередньо впливає на готовність українських домогосподарств до тривалих відключень електроенергії, води та опалення. Водночас навіть серед людей із доходами понад 40 тисяч гривень на місяць є помітна частка тих, хто залишається майже або зовсім не підготовленим до можливих перебоїв.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».
Хто краще підготовлений до зими
Дослідження показало, що рівень доходів суттєво впливає на готовність домогосподарств до тривалих відключень електроенергії, води чи опалення. Люди з вищими доходами мають більше можливостей підготувати житло до перебоїв і забезпечити його автономність.