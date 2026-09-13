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Як доходи українців позначаються на підготовці до зими — дослідження

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Генератор електропостачання встановлений на тротуарі вулиці
Генератор електропостачання встановлений на тротуарі вулиці, Фото: magnific
Рівень доходів безпосередньо впливає на готовність українських домогосподарств до тривалих відключень електроенергії, води та опалення. Водночас навіть серед людей із доходами понад 40 тисяч гривень на місяць є помітна частка тих, хто залишається майже або зовсім не підготовленим до можливих перебоїв.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».

Хто краще підготовлений до зими

Дослідження показало, що рівень доходів суттєво впливає на готовність домогосподарств до тривалих відключень електроенергії, води чи опалення. Люди з вищими доходами мають більше можливостей підготувати житло до перебоїв і забезпечити його автономність.
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Група з найнижчими доходами — до 10 000 грн — демонструє найнижчий рівень автономності.
У цій категорії лише 18% домогосподарств мають високий рівень готовності до тривалих відключень, тоді як загалом цей показник становить 25,5%.
Більшість респондентів зосереджена в категоріях середньої (54% проти 51% загалом) та низької готовності (26% проти 22%), що свідчить про обмеженість ресурсів переважно базовим побутовим набором.
Середньозабезпечені групи — 10 001−20 000 грн та 20 001−40 000 грн — демонструють послідовне зростання рівня автономії за одночасного скорочення частки низької готовності.
У категорії з доходом 10−20 тис. грн високий рівень підготовленості сягає 28%, а у групі 20−40 тис. грн зростає до 39% проти 25,5% загалом.
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Водночас частка низької готовності у групі з доходом 20−40 тис. грн знижується до мінімальних 13% проти 22% загалом.
Високозабезпечена група — понад 40 000 грн — вирізняється максимальним рівнем оснащеності дороговартісним обладнанням.
Майже половина респондентів цієї категорії — 45% проти 25,5% загалом — має високий рівень готовності (12−20 балів).
При цьому частка середньої автономності тут є найнижчою — 33% проти 51% загалом, що вказує на масовий перехід цієї групи від базового забезпечення до системних рішень.
Індекс підготовки до зими, враховуючи щомісячний дохід на одного члена родини
Індекс підготовки до зими, враховуючи щомісячний дохід на одного члена родини, Інфографіка: Слово і діло
Водночас показово, що частка низького рівня готовності серед людей із доходами понад 40 тис. грн залишається на рівні загальнонаціонального показника — 21% проти 22% загалом.
Це свідчить про наявність сегмента населення з високими доходами, який з певних причин, наприклад через проживання в орендованому житлі чи специфічну оцінку ризиків, ігнорує навіть базову підготовку.
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Окремо вирізняються респонденти, які вагалися з відповіддю щодо доходів.
Саме вони демонструють найвищий рівень ризику непідготовленості: майже третина з них (31% проти 22% загалом) має низький рівень готовності, а 5% виявилися повністю не готовими (0 балів).
Водночас серед цієї групи зафіксовано найнижчу частку високої автономії — 14% проти 25,5% загалом.
За матеріалами:
Слово і Діло
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