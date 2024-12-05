Нідерланди виділяють 22 млн євро допомоги Україні: на що підуть кошти — Finance.ua

Нідерланди виділяють 22 млн євро допомоги Україні: на що підуть кошти Сьогодні 12:10 — Казна та Політика

Нідерланди виділяють 22 млн євро допомоги Україні: на що підуть кошти

Нідерланди виділяють 22 млн євро допомоги Україні. Кошти буде спрямовано, зокрема, на зміцнення системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (Х) голови МЗС Нідерландів Каспара Велдкампа.

«На засіданні Ради НАТО-Україна я також наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України. Нідерланди виділяють додаткові 22 мільйони євро на проєкти, спрямовані на зміцнення протиповітряної оборони та кіберстійкості України», — розповів він.

За словами міністра, допомога третіх країн російській військовій машині, вимагає більш рішучої і скоординованої реакції з боку НАТО і членів Альянсу.

«Перш за все, ми повинні продовжувати курс на підтримку України. Альтернативи просто немає», — констатував Велдкамп.

Допомога Україні від Нідерландів

Нідерланди постійно підтримують Україну проти російської агресії. У середині жовтня повідомлялося, що Нідерланди мають ще понад 6 млрд євро на військову допомогу Україні. Скорочення підтримки не буде.

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