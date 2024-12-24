Україна отримала від США $1 млрд гранту, який забезпечено доходами від заморожених активів рф — Finance.ua

Україна отримала від США $1 млрд гранту, який забезпечено доходами від заморожених активів рф Сьогодні 17:07 — Казна та Політика

Україна отримала від США $1 млрд гранту, який забезпечено доходами від заморожених активів рф

До державного бюджету України надійшов грант у $1 млрд від Сполучених Штатів Америки у межах Програми Світового банку за Другою позикою на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundation Development Policy Loan — DPL).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Фінансування здійснюється за рахунок внеску США у $20 млрд у межах ініціативи країн G7 ERA Mechanism обсягом $50 млрд. Це перший транш з фонду Світового банку «Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні» (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

Кредит у розмірі $1 млрд уряд США спрямував до фонду Світового банку через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Державним департаментом США. Він є продовженням прямої бюджетної підтримки України з боку Сполучених Штатів, яка у 2022−2024 роках склала 30,8 мільярда доларів США у вигляді грантового фінансування.

«Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну у збереженні макроекономічної стабільності та спроможності надавати необхідні послуги українцям. Вперше Україна отримує кошти, які будуть профінансовані за рахунок доходів від заморожених активів рф. Вдячний США за швидке прийняття рішень та готовність знаходити нові механізми для підтримки України», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

DPL спрямований на підтримку проведення реформ в Україні. Передбачені кошти зараховуються до загального фонду держбюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Ключові реформи стосувались зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання. Зокрема, реформи, пов’язані з залізничною інфраструктурою, митною та податковою політикою, боротьбою з корупцією, державними підприємствами та розвитком приватного сектору.

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