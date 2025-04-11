Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться — Finance.ua
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Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться

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Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
Для підтримки України було створено нову «коаліцію можливостей», що стосується ведення радіоелектронної боротьби. До неї увійшли Німеччина і ще 10 країн.
Про це повідомляє Міноборони Німеччини.
Так, новим є створення ще однієї так званої коаліції можливостей, яка стосується РЕБ.
Ця коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей. Вона була створена Німеччиною та 10 партнерами для розширення спроможностей України в наступних галузях:
  • забезпечення власної комунікації;
  • розвідка і порушення комунікацій противника;
  • захист від дронів;
  • ефективність власних систем озброєння.
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«Отримані знання також будуть використані в подальшому розвитку можливостей Бундесверу», — наголошується в повідомленні німецького Міноборони.
У міністерстві зазначають, що навички ведення радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури та обладнання солдатів, а також цивільного населення.
«Контроль електромагнітного спектра має вирішальне значення для ефективного ведення бойових дій у сучасних умовах. Це особливо стосується використання та захисту безпілотників», — констатують німецькі військові у пресрелізі.

Допомога Україні від Німеччини

11 квітня у Брюсселі відбувається чергова зустріч «Рамштайн». На порядку денному посилення ППО України, нові постачання озброєнь та розвиток оборонно-промислового співробітництва.
Зокрема, наразі вже відомо, що під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України оголошено підтримку Києву у розмірі більш ніж 21 млрд євро (23,85 млрд доларів).
Так, Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T з ракетами і ще 30 ракет для систем Patriot. Також новий пакет допомоги оголосили Естонія та Велика Британія.
За матеріалами:
РБК-Україна
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