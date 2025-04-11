Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться — Finance.ua

Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться Сьогодні 16:42

Німеччина і десять країн створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться

Для підтримки України було створено нову «коаліцію можливостей», що стосується ведення радіоелектронної боротьби. До неї увійшли Німеччина і ще 10 країн.

Про це повідомляє Міноборони Німеччини.

Так, новим є створення ще однієї так званої коаліції можливостей, яка стосується РЕБ.

Ця коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей. Вона була створена Німеччиною та 10 партнерами для розширення спроможностей України в наступних галузях:

забезпечення власної комунікації;

розвідка і порушення комунікацій противника;

захист від дронів;

ефективність власних систем озброєння.

Читайте також Німеччина надає понад 7 млн ​​євро екстреної допомоги для енергетики України

«Отримані знання також будуть використані в подальшому розвитку можливостей Бундесверу», — наголошується в повідомленні німецького Міноборони.

У міністерстві зазначають, що навички ведення радіоелектронної боротьби необхідні для ефективного захисту життя, інфраструктури та обладнання солдатів, а також цивільного населення.

«Контроль електромагнітного спектра має вирішальне значення для ефективного ведення бойових дій у сучасних умовах. Це особливо стосується використання та захисту безпілотників», — констатують німецькі військові у пресрелізі.

Допомога Україні від Німеччини

11 квітня у Брюсселі відбувається чергова зустріч «Рамштайн». На порядку денному посилення ППО України, нові постачання озброєнь та розвиток оборонно-промислового співробітництва.

Зокрема, наразі вже відомо, що під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України оголошено підтримку Києву у розмірі більш ніж 21 млрд євро (23,85 млрд доларів).

Так, Німеччина передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T з ракетами і ще 30 ракет для систем Patriot. Також новий пакет допомоги оголосили Естонія та Велика Британія.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.