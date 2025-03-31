Німеччина надає понад 7 млн ​​євро екстреної допомоги для енергетики України — Finance.ua
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Німеччина надає понад 7 млн ​​євро екстреної допомоги для енергетики України

Казна та Політика
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Німеччина надає понад 7 млн ​​євро екстреної допомоги для енергетики України
Німеччина надає понад 7 млн ​​євро екстреної допомоги для енергетики України
Міністерство економіки та захисту клімату ФРН виділяє на ремонт української енергоінфраструктури додатково понад 7 млн євро.
Про це повідомляється на сайті міністерства.
Федеральне міністерство економіки та захисту клімату (BMWK) надає Європейському енергетичному співтовариству ще 7,27 млн ​​євро на ремонт української енергетичної інфраструктури через кредитний механізм для відбудови. Кошти BMWK будуть передані до Фонду енергетичної підтримки України (Ukraine Energy Support Fund), у який також роблять внески численні інші міжнародні донори з 2022 року.
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«російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України не припиняються. Ці атаки завдають шкоди народу України. Німеччина реагує на тривалу надзвичайну ситуацію новим внеском до Фонду енергетичної підтримки Енергетичного співтовариства України. Ми твердо підтримуємо наших українських партнерів у непевні часи», — заявив в.о. міністра економіки та енергетики Роберт Габек.
З Фонду підтримки енергетики Україна фінансує закупівлю запчастин та обладнання для зруйнованої енергетичної інфраструктури. Енергетичне Співтовариство проводить тендери на закупівлю товарів і контролює використання коштів. Таким чином українські енергетики можуть відновити пошкоджену мережеву інфраструктуру та електростанції.
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Внески Німеччини також спрямовані на посилення стійкості української енергетичної системи. З цією метою частина коштів спрямовується на проєкти переходу до зеленої енергетики, що закладає основи для подальшого розширення децентралізованої складової української енергосистеми. Наприклад, важливі громадські об’єкти (школи, лікарні) оснащуються фотоелектричними системами та системами зберігання акумуляторів, щоб забезпечити місцеве енергопостачання.
До кінця 2024 року федеральний уряд уже сплатив понад 155 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики. Таким чином, участь Німеччини зросла до 390 мільйонів євро з початку російського повномасштабного вторгнення до кінця 2024 року.
За матеріалами:
Укрінформ
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