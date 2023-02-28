Програму пільгових кредитів «5-7-9%» реформують — Finance.ua

Програму пільгових кредитів «5-7-9%» реформують
Уряд та НБУ готують перезапуск державної програми пільгового кредитування бізнесу «5-7-9%».
Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
«Уряд найближчим часом планує удосконалити дизайн програми. Вирішення потребує і проблема значної заборгованості за процентами перед банками за цією програмою», — заявив член Ради НБУ Василь Фурман.
За його даними, на 1 лютого 2023 року банки схвалили кредитів за цією програмою на 169 млрд грн для 54 тис. позичальників.
«Зокрема, більше 20 тис. позичальників отримали кредити на 86,5 млрд грн під час війни. Зараз портфель програми (із врахуванням погашення. — Ред.) становить 96 млрд грн», — сказав Василь Фурман.
«Зараз Фонд розвитку підприємництва спільно з Мінфіном і Нацбанком готують оновлений дизайн програми „5-7-9%“. Дуже хотілося б, щоб ця програма тривала і банки продовжували співпрацювати за цим напрямком», — зазначає заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников.
Доцільно змінити фокусування фінансування. «Ми підтримуємо програму, але коли почалася війна, потрібно було концентруватися в нових видачах на якихось конкретних проєктах, наприклад, на підтримці критичної інфраструктури. І це було б дуже правильно», — каже голова правління Таскомбанку Володимир Дубєй.
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Критерії відбору позичальників також варто переглянути. «Підприємства, які не потрапляють до програми „5-7-9%“, сьогодні у нас обслуговують кредити за ставкою 25-27%, а хтось обслуговує кредити за ставками 0-5-7-9%. Але що це дало державі? Чи, може, вони стали платити більше податків, чи запустили нове виробництво? Що ми зараз кредитуємо за програмою „5-7-9%“ — купи/продай? Коли будемо змінювати „5-7-9%“, треба зосередитися, щоб державі принести більше користі», — вважає Володимир Дубєй.
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