Програму пільгових кредитів «5-7-9%» реформують — Finance.ua

Програму пільгових кредитів «5-7-9%» реформують Сьогодні 19:45 — Кредит&Депозит

Програму пільгових кредитів «5-7-9%» реформують

Уряд та НБУ готують перезапуск державної програми пільгового кредитування бізнесу «5-7-9%».

Про це розповіли банкіри під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».

«Уряд найближчим часом планує удосконалити дизайн програми. Вирішення потребує і проблема значної заборгованості за процентами перед банками за цією програмою», — заявив член Ради НБУ Василь Фурман.

За його даними, на 1 лютого 2023 року банки схвалили кредитів за цією програмою на 169 млрд грн для 54 тис. позичальників.

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«Зокрема, більше 20 тис. позичальників отримали кредити на 86,5 млрд грн під час війни. Зараз портфель програми (із врахуванням погашення. — Ред.) становить 96 млрд грн», — сказав Василь Фурман.

«Зараз Фонд розвитку підприємництва спільно з Мінфіном і Нацбанком готують оновлений дизайн програми „5-7-9%“. Дуже хотілося б, щоб ця програма тривала і банки продовжували співпрацювати за цим напрямком», — зазначає заступник голови правління ПУМБ Артур Загородников.

Доцільно змінити фокусування фінансування. «Ми підтримуємо програму, але коли почалася війна, потрібно було концентруватися в нових видачах на якихось конкретних проєктах, наприклад, на підтримці критичної інфраструктури. І це було б дуже правильно», — каже голова правління Таскомбанку Володимир Дубєй.

Критерії відбору позичальників також варто переглянути. «Підприємства, які не потрапляють до програми „5-7-9%“, сьогодні у нас обслуговують кредити за ставкою 25-27%, а хтось обслуговує кредити за ставками 0-5-7-9%. Але що це дало державі? Чи, може, вони стали платити більше податків, чи запустили нове виробництво? Що ми зараз кредитуємо за програмою „5-7-9%“ — купи/продай? Коли будемо змінювати „5-7-9%“, треба зосередитися, щоб державі принести більше користі», — вважає Володимир Дубєй.

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Фінансовий клуб За матеріалами:

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