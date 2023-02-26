Що буде з іпотекою та іншими кредитами у 2023 році — прогноз банкірів Сьогодні 11:00 — Кредит&Депозит

Що буде з іпотекою та іншими кредитами у 2023 році — прогноз банкірів

Кредитна активність банків відновлюється після повного провалу протягом 2022 року, проте іпотечні кредити, як і раніше, будуть видавати лише деякі банки, тобто масово кредити на придбання житла пропонуватись у 2023 році не будуть.

Про це пише Фокус.

Сьогодні багато банків пропонують кредити готівкою та кредитні картки, але вже є низка пропозицій і з автокредитування, і з іпотеки.

«Поступово невеликими кроками відновлюється кредитування за рахунками (овердрафтами) та кредитними картками. Також спостерігається відновлення та автокредитування. Банки в нинішніх умовах застосовують акуратніші підходи з метою нівелювання додаткових ризиків», — зазначає Олександр Супрунович, директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку

На думку голови правління Юнекс Банку Івана Світека, кредитування населення сьогодні триває досить активно.

«Банки та небанківські установи зосереджені, перш за все, на невеликих кредитах готівкою та карткових лімітах, оскільки ці продукти можуть існувати в умовах дорожнечі ресурсів. Щодо складніших продуктів, як іпотека, автокредитування, то будуть зроблені тільки дуже обережні кроки», — прогнозує Іван Світек.

За даними НБУ, 2022 року банки видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося у 5,3 разу за кількістю договорів та у 4,3 разу у грошовому вимірі.

У жовтні минулого року Кабмін запустив програму пільгового іпотечного кредитування «єОселя», і експерти очікують, що більшість нових кредитів у 2023 році буде видано саме в рамках державної кредитної програми.

Партнерами за цією програмою є п’ять українських банків — це Ощадбанк , Приватбанк, Укргазбанк, Скай банк та банк «Глобус».

«Іпотека може поступово відновлюватися за державними програмами. Але на великі обсяги поки що розраховувати не варто. Навіть кілька мільярдів іпотечних кредитів цього року — це вже буде успіх програми „ЄОселя“», — упевнений Євген Дубогриз.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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